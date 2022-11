Come avere labbra stupende e sensualissime rubando lo stile rosso dark di Elodie

È una delle pop star più amate e invidiate del momento. I suoi look e il suo stile sono copiati da tutti e spesso è lei stessa a dettare le nuove tendenze della moda giovane femminile. È Elodie, la 32enne cantante romana che ormai ha saputo affermarsi come una dei big della musica italiana. Tutti conoscono le hit dell’estate “Tribale” e “Bagno a mezzanotte”, che hanno conquistato le radio degli ultimi mesi con il loro ritmo irresistibile. Elodie, oltre a essere una bravissima cantante, è un’indiscutibile icona di stile. Non solo per quanto riguarda i suoi look sempre perfetti, come quello sfoggiato sul red carpet per la presentazione del film “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa.

Una delle sue caratteristiche più riconoscibili è il suo modo di truccarsi, sempre sensuale e anche questo alla moda. Recentemente Elodie è apparsa sfoggiando un make up aggressivo e sexy con labbra rosso dark. Uno stile di tendenza, che ha conquistato le celebrità, non solo la giovane e bella cantante romana. Ebbene, chi si sta chiedendo come avere labbra stupende e sensualissime tanto quanto Elodie può smettere di cercare! Ci sono alcuni consigli utilissimi che tutte possono utilizzare per replicare il look preferito dalle star. Si tratta di una colorazione forte, che s’intona molto bene ai colori caldi dell’autunno. Perfetta quindi per questo periodo dell’anno. Bisogna partire dalle basi: che prodotti occorrono per ottenere il risultato desiderato?

Come avere labbra stupende e sensualissime con i giusti prodotti

Per prima cosa bisogna considerare che tutto il make up dev’essere modellato attorno al particolare delle labbra rosso dark. Quindi bisogna lavorare anche sul viso. Si deve scegliere una palette con illuminante e terra abbronzante dalla texture setosa e facile da applicare. Per illuminare l’incarnato va usato un siero apposito, da applicare su tutto l’ovale o per creare dei punti luce precisi. Anche il mascara dev’essere molto preciso: meglio sceglierne uno che contenga carbon black complex per donare volume, lunghezza e definizione alle ciglia senza creare grumi.

Sempre per gli occhi, per definire la rima delle palpebre ci vuole una matita kajal, per occhi nero intenso, con linee nette o da sfumare. Non vanno dimenticate le sopracciglia, da disegnare e riempire con matita e polvere con applicatori a pennello.

Cosa non deve mai mancare nella trousse dei trucchi

Non deve mancare, ovviamente, per un rossetto a prova di bacio, il giusto gloss. Ne va scelto uno non appiccicoso, con un effetto il più possibile rimpolpante. Si applica sopra il rossetto per avere una bella finitura a specchio. Infine, il principe di questo look: il rossetto, liquido, no transfer a lunga durata. Il colore scelto da Elodie, e da chi vuole prendere spunto, è appunto il rosso dark. Importante che sia ben resistente, in modo da restare inalterato fino a dieci ore. Per serate lunghe, ma anche per cene di classe dove si vuole colpire e sedurre con eleganza e stile.