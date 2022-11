Profumare un bagno cieco è semplice grazie a 1 trucco geniale con bicarbonato e 2 ingredienti super economici

Un bagno cieco e cioè privo di finestre tende facilmente a puzzare. Ciò è spiacevole per chi vive in casa ed è imbarazzante in presenza di ospiti. Proprio per questo ci si potrebbe chiedere se sia possibile rimediare. Per evitare di far puzzare un bagno cieco è possibile adottare un’intelligente precauzione e cioè dotarlo di un efficace sistema di areazione.

In molti optano per installare un aspiratore elicoidale, che permette di scongiurare l’accumulo di umidità e la formazione di muffe. Il rimedio che proporremo non permetterà infatti di scacciare definitivamente il cattivo odore senza che ci sia un adeguato ricambio d’aria.

Profumare un bagno cieco con un formidabile deodorante fatto in casa

Per profumare il bagno e scacciare i cattivi odori è possibile preparare un deodorante fatto in casa. Serviranno pochi ingredienti e tutti facilmente reperibili: dell’acqua calda, un po’ di bicarbonato di sodio e qualche goccia di un olio essenziale a propria scelta.

Basta mescolarli e poi versarli in un recipiente dotato di spruzzino. Una volta fatto ciò, non resta che agitarlo e usarlo poi per profumare il bagno privo di finestre.

Quale olio essenziale è meglio utilizzare per profumare quest’ambiente?

Se si vuole che il bagno resti profumato più a lungo è consigliabile scegliere un olio essenziale persistente e cioè uno il cui odore non si disperda troppo rapidamente.

Un esempio ne è il Tea Tree Oil, uno dei meno volatili in assoluto. Sceglierlo può rivelarsi vincente anche perché averne una boccetta in dispensa torna utile in diverse occasioni. È infatti un ottimo rimedio naturale contro il fastidiosissimo occhio di pernice e permette inoltre sia di sgrassare i capelli che di eliminare la forfora.

Altri oli essenziali poco volatili sono quelli di sandalo, betulla, legno di cedro, zenzero, chiodi di garofano e cannella. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta se si vuole realizzare quest’utilissimo deodorante per profumare un bagno cieco. Se avanza, uno qualunque di questi oli essenziali può essere usato per preparare del sapone fatto in casa.

Come eliminare il cattivo odore dagli scarichi: sfatato un falso mito molto diffuso e a cui tante persone credono

Molte persone gettano una miscela di aceto bianco e di bicarbonato all’interno dello scarico. Lo fanno sperando di poter scacciare il cattivo odore persistente. In realtà non ottengono alcun risultato poiché questi due ingredienti si neutralizzano a vicenda.

Pertanto, provare ad eliminare il cattivo odore persistente dagli scarichi in questo modo non è altro che una perdita di tempo. Meglio contattare un esperto e cercare di risolvere il problema dopo averne individuato la causa.