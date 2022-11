Mantenere i denti bianchi sarebbe più facile se si utilizzassero alcuni sorprendenti metodi naturali

Avere i “denti bianchi” è quello status della dentatura in cui il colore soddisfa ai fini dell’estetica del sorriso.

L’aspetto cromatico, soprattutto con il passare degli anni, dipende da due aspetti. Uno resta strettamente legato alla genetica. Un po’ come il colore dei capelli, se ne ha uno proprio anche per i denti.

L’altro aspetto sarebbe, invece, condizionato dalle abitudini e dunque tendente al degrado. E delle piccole variazioni comportamentali potrebbero rappresentare dei sorprendenti rimedi naturali. Ma meglio andare per gradi.

Mantenere i denti bianchi sarebbe più facile sfruttando dei rimedi naturali

Se i denti hanno perso il loro colore originale, ci si può rivolgere al dentista. Sarà lui a indicare la strada per ottenere il risultato estetico che si desidera.

Ipotizzando che, invece, si abbia ancora una tonalità che si vuole tutelare, si è ancora in tempo per acquisire informazioni sulle condotte da seguire. Ed è questo il caso che si vuole considerare.

Gli accorgimenti per lottare contro la tendenza

Moltissimi sanno che alla perdita del bianco dei denti contribuiscono alcuni alimenti e bevande.

Caffè e vino, ad esempio, contengono dei pigmenti, detti cromogeni, che nel lungo periodo generano questa criticità. Vanno nella stessa direzione la nicotina per i fumatori e, con l’età l’invecchiamento in generale.

E se al fumo sarebbe assai consigliabile rinunciare per tantissimi motivi, per molti è un po’ più difficile fare a meno di un bicchiere di rosso o di un buon espresso. E allo stesso modo non si può certo fermare il tempo.

Cosa fare dopo aver consumato cibi o bibite che potrebbero macchiare i denti

La strada migliore per evitare gli effetti negativi è sicuramente quella di una corretta igiene orale. Il riferimento a lavare i denti più volte al giorno e all’uso del filo interdentale.

Ma non è l’unica, nel senso che ci sarebbero altre buone abitudini da seguire. Ad esempio bere una buona quantità d’acqua, può contribuire ad eliminare residui di cibo o di bevande che possono far ingiallire i denti.

Bere un bicchiere d’acqua dopo il caffè non può fare miracoli, ma secondo diversi esperti potrebbe aiutare. C’è anche chi consiglia anche di fare dei risciacqui sempre con acqua.

Mantenere i denti bianchi sarebbe più facile se si usassero anche degli accorgimenti che molti sottovalutano. Non giocano, infatti, a favore dei denti bianchi tante bibite o cocktail, questo perché potrebbero contenere zuccheri o coloranti.

Ma anche succhi come quelli di mirtillo, melograno o mora. Il consiglio, in questi casi, è quello di utilizzare una cannuccia.

Per la cura dei denti l’igiene è fondamentale

Avere i denti bianchi è molto spesso il più visibile segnale di una dentatura in salute e di chi mantiene una corretta igiene.

Per questo fine, oltre ai lavaggi quotidiani, sarebbe opportuno sottoporsi periodicamente ad una pulizia professionale presso un dentista. Sarà l’occasione per eliminare il tartaro e la placca, scongiurando conseguenze negative per la colorazione e intervenendo sul tempo su potenziali criticità.

Diventerebbe più difficile dover fare i conti con situazioni come i denti che si muovono, che potrebbero essere spia di un altro problema da indagare.

Si può, inoltre, ricordare che le spese sanitarie, anche per le visite sostenute, sono consultabili on line attraverso il portale Tessera Sanitaria.