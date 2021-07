Alzare il proprio metabolismo ha molti lati positivi. Si riesce ad essere più energici anche in questa estate molto calda. Consumiamo più calorie così da mantenerci più in forma. Anche in vista della prova costume. Oltre alle abitudini esterne come fare attività fisica e dormire bene l’alimentazione è molto importante. Fornire al nostro organismo i giusti nutrienti di cui necessita è fondamentale. Questo perché sono tanti gli elementi che vengono dal cibo e intervengono nei processi metabolici. Come abbiamo già visto per esempio con la carnitina. Allora scopriamo nelle prossime righe la vitamina essenziale per aumentare il metabolismo e gli alimenti con cui assumerla.

La tiamina

Stiamo parlando di una vitamina del famoso gruppo B. In particolare della B1, chiamata tiamina nella sua forma attiva. Il suo ruolo più importante nel nostro corpo è quello di coenzima. Cioè collabora con un enzima chiamato decarbossilasi. La sua funzione riguarda la conversione dei carboidrati in energia. Infatti interviene nei processi che partendo dal glucosio arrivano a formare ATP. Ovvero la molecola che costituisce l’energia che utilizza il nostro organismo. La vitamina B1 è quindi importantissima per accelerare il metabolismo facendoci consumare i carboidrati. Ciò ci aiuta ad essere più energici e anche più in forma. Questi processi e argomenti sono stati trattati approfonditamente nel libro Principi di biochimica di Lehninger. Tornando a noi, vediamo quindi in che cibi la possiamo trovare.

La vitamina essenziale per aumentare il metabolismo e gli alimenti con cui assumerla

Ricordiamo che l’integrazione e le dosi giornaliere di vitamine vanno sempre discusse con un medico. Il loro eccesso come la loro carenza possono portare problemi. Ma tornando a noi vediamo cosa possiamo mangiare per assumere la vitamina B1. Partiamo con la frutta secca come noci e nocciole. Abbiamo poi alcune farine e cereali come il grano saraceno, la soia, l’avena o la farina integrale di frumento. Per finire possiamo trovarla anche nei legumi, piselli e alcuni tipi di carne. Allora nutriamoci bene e riconquistiamo energia e forma fisica grazie a questa vitamina.