A volte può accadere che il mal di schiena che ci tormenta da tempo non sia un problema muscolare o posturale, ma sia legato ai reni. Fare distinzione tra un problema ai reni e un semplice mal di schiena non è sempre facile, per questo è importante sapere come fare sulla base di alcuni sintomi e indizi. Vediamo come capire se il nostro fastidioso mal di schiena nasconde un problema ai reni, così da poter agire repentinamente per risolverlo.

Cos’è il mal di reni e come riconoscerlo

È difficile ricondurre a una causa specifica un mal di schiena generico. Tuttavia, il mal di reni ha dei sintomi precisi e inequivocabili. In primis, problematiche renali portano un dolore leggermente localizzato nella zona laterale della schiena: spostato verso i fianchi, sotto le costole. Questo dolore può essere molto acuto e lancinante nel caso di calcoli renali, oppure più “pacato” qualora ci sia un’infezione. Un altro segno identificativo del dolore ai reni è che non si affievolisce mai. Rimane costante nel tempo, salvo acuirsi se facciamo pressione nella zona interessata. L’unico modo per farlo smettere è sottoporsi al trattamento medico adeguato.

Sintomi correlati al mal di schiena che ci fanno capire se abbiamo problemi ai reni

Come capire se il nostro fastidioso mal di schiena nasconde un problema ai reni senza poter sbagliare? Stando attenti ai sintomi correlati. Molto spesso il mal di schiena non è il solo effetto di un’infezione renale o dei calcoli, ma solo uno dei tanti. Altri sintomi correlati sono: diarrea e costipazione, il senso perpetuo di stanchezza, la sensazione di bruciore mentre si urina e il costante stimolo di urinare. Occhio anche al colore della nostra urina: se più torbida e scure del solito, il fatto potrebbe essere legato a un problema ai reni. Dunque stiamo molto attenti alle modalità in cui si presenta il mal di schiena e a eventuali sintomi simultanei. In questi casi dobbiamo subito consultare il nostro medico curante.

Approfondimento

