In molti, sia uomini che donne, possono imbattersi nel problema della pelle secca soprattutto su gambe e braccia. Al punto che in estate diventa quali imbarazzante esporre le gambe, ad esempio, per via di quell’effetto quasi bianchiccio dovuto alla secchezza cutanea e ai pezzetti di pellicine morte.

Gambe e braccia sono le parti con minore presenza di ghiandole sebacee e quindi, essendo più sensibili, presentano conseguenze più vistose in termini di pelle secca e squamosa.

Le cause

I dermatologi parlano di xerosi che è appunto la condizione di una pelle molto secca e il mondo della farmacologia identifica diversi fattori scatenanti.

Tra gli altri la scarsa idratazione, l’invecchiamento cutaneo o una conseguenza del diabete ma anche bassa umidità ambientale, utilizzo di detergenti e cosmetici aggressivi, eccessiva esposizione al sole o persino assunzione di diuretici.

Con questi rimedi d’urto naturali possiamo contrastare la pelle secca di gambe e piedi

Nessuna preoccupazione, però, perché si tratta di patologie o aspetti del proprio corpo (in base alle cause scatenanti) che possono trovare beneficio dalla medicina o anche dal supporto di ingredienti naturali. Ovviamente se la condizione si presenta in forma cronica e resistente è sempre bene confrontarsi con uno specialista.

Olio d’oliva e mandorle dolci

Intanto, tra gli ingredienti naturali che possono fornire un valido aiuto, troviamo l’olio d’oliva, quello che abbiamo in casa. Possiamo applicarlo e massaggiarlo mezz’ora prima della doccia.

Molto utile può essere l’olio di mandorle dolci, che rappresenta un ottimo emolliente per la pelle secca perché contiene molta vitamina E. Anche in questo caso possiamo stenderlo mezz’ora prima della doccia.

Farina d’avena e olio fai-da-te

Possiamo sciogliere un cucchiaio di farina d’avena nell’acqua tiepida e procedere per un buon bagno. Inoltre, possiamo preparare noi un mix di oli.

Il consiglio delle nonne fa riferimento a questa miscela: usiamo 50 ml di olio extravergine di oliva e 50 ml di olio di cocco vergine con un pizzico di curcuma.

Mescoliamo e scaldiamo per conservarlo in un contenitore chiuso.

Con questi rimedi d’urto naturali possiamo contrastare la pelle secca di gambe e piedi. O quantomeno tentare di fornire un valido aiuto unitamente all’uso di prodotti farmaceutici consigliati dal medico o dal farmacista.