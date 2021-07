Con l’estate e la prova costume stiamo ancora più attenti alla forma fisica. L’allenamento che andiamo a proporre ha proprio l’obiettivo di andare a sviluppare e tonificare i muscoli. Inoltre, andremo anche ad alzare il metabolismo e consumare i grassi. Soprattutto perché essendo così breve consigliamo di farlo la mattina appena svegli. È il modo migliore per bruciare i grassi come spieghiamo bene in questo articolo. Variando il numero di ripetizioni può adattarsi a tutte le esigenze. Va bene, infatti, sia per uomini che vogliono far esplodere il petto sia per donne che vogliono una buona struttura di base per sorreggere meglio il seno. Vediamo allora come con questo circuito bastano 10 minuti per allenare i pettorali e non solo.

Totalmente a corpo libero

Non dovremo essere in palestra o usare attrezzi o pesi per questo allenamento. Così chiunque può cimentarsi nel farlo. Anche semplicemente da casa. Fare gli esercizi a corpo libero ha molti benefici. Perché anche inconsapevolmente andremo a usare moltissimi muscoli. Non toccheremo infatti solo petto spalle e tricipiti. Che lavorano insieme per molti esercizi per i pettorali. Ma andremo ad allenare anche gli addominali, i muscoli stabilizzatori del busto, gli intercostali e il dentato. Così da avere un allenamento più completo che ci aiuta anche nel consumare più energie e quindi a dimagrire.

Con questo circuito bastano 10 minuti per allenare i pettorali e non solo

Il circuito prevede 3 esercizi che vanno a toccare tutti i fasci dei muscoli pettorali. Iniziamo con delle flessioni a presa larga. Partiamo da 10-12 ripetizioni arrivando anche a cedimento in base al nostro obiettivo. Prendiamo poi due sedie o due sgabelli. Mettiamoli davanti a noi e poggiando le mani sopra mettiamoci in ginocchio. Da questa posizione tiriamoci su usando solo la forza delle braccia e del petto. Per le ripetizioni vale sempre lo stesso discorso. Come ultimo esercizio facciamo delle flessioni a presa stretta con le gambe rialzate su una sedia. Ripetiamo il circuito 3 o più volte con 1 minuto e mezzo/2 minuti di recupero. Con questo allenamento bruceremo e tonificheremo focalizzando poi lo sforzo su tutti i fasci pettorali.