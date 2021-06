In molti sanno che per bruciare i grassi bisogna allenarsi e fare una dieta. Ma in pochi sanno che se nel nostro organismo non ci fosse una determinata molecola sarebbe tutta fatica sprecata. Sappiamo che il grasso in eccesso comporta molti problemi. E non parliamo solo dell’aspetto estetico e della prova costume. Ma anche di problemi di salute come patologie cardiovascolari e diabete. È quindi molto importante sapere come poter tornare o rimanere in forma. Vediamo allora come per alzare il consumo dei grassi nel nostro organismo è fondamentale questo elemento.

Un semplice passaggio

Quando per la dieta o l’allenamento abbiamo bisogno di energie e abbiamo finito i carboidrati allora usiamo i grassi. Questi devono essere spostati nella cellula dal “magazzino” alla “fornace”, i mitocondri, dove vengono bruciati. È proprio qui interviene la molecola di cui vogliamo parlare. La “navetta” che permette il passaggio da un compartimento della cella all’altro è la carnitina. Se non ci fosse questa molecola non potremmo bruciare la maggior parte dei grassi. Funziona come una pinza che prende e trasporta gli acidi grassi da una parte all’altra della membrana mitocondriale. Questo processo è spiegato più approfonditamente nel testo accademico “I principi di biochimica di Lehninger”.

Ma quindi come possiamo assumere questa molecola così importante per dimagrire? La risposta è nelle prossime righe.

Per alzare il consumo dei grassi nel nostro organismo è fondamentale questo elemento

Ora che abbiamo chiaro come funziona la carnitina vediamo come possiamo introdurla nella nostra dieta. È bene precisare però che non bisogna mai eccedere. Infatti, prima di apportare cambiamenti della dieta in questo senso è sempre meglio consultare un medico o un nutrizionista. Ma, se le condizioni lo permettono, ci sono degli alimenti che possono aiutarci. Già dal nome di questa molecola si può intuire che è contenuta nelle carni. Soprattutto quelle rosse. Ma sappiamo che eccedere con questi alimenti non è molto salutare. Per fortuna sappiamo che la carnitina può essere sintetizzata dal nostro organismo a partire da due amminoacidi. La metionina e la lisina. Quindi, se assumiamo alimenti con queste due molecole, diamo le basi per poter formare la carnitina. E qui possiamo sbizzarrirci di più perché abbiamo soia, ceci, fagioli, fiocchi d’avena, mandorle e uova.

Ora che conosciamo questa molecola sarà ancora più facile dimagrire e rimanere in forma.