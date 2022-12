Molto particolare è questa tipologia di noce che farebbe abbassare il colesterolo

Mangiare frutta secca è importante per l’organismo in quanto presenta diverse proprietà. Ne leggeremo un tipo particolare non molto conosciuto. Quale sarà mai? Scopriamolo.

La frutta secca è davvero tanta. Ci sono alcune tipologie che non sono molto conosciute. Le noci pecan sono noci diverse dalle classiche, che siamo abituati a consumare. Venivano coltivate principalmente in America. Ormai si sono diffuse in diverse parti del mondo. Già dalla forma si differenziano, in quanto le pecan hanno una forma più allungata rispetto alle noci normali. Ma l’aspetto molto interessante è che questo alimento presenterebbe diverse proprietà.

Hanno un ottimo sapore e una consistenza morbida. Possono essere utilizzate come snack di metà mattinata o pomeriggio oppure come ingrediente per alcune ricette dolci o salate.

Valori nutrizionali delle noci pecan

Prendendo in considerazione 100 g di noci pecan possiamo notare che presentano circa 13 g di carboidrati. A seguire abbiamo anche 9 g di proteine e 71 g di grassi. Proprio per questo ultimo valore, presentano un indice calorico alto: 691 kcal. D’altro canto hanno anche diverse vitamine e minerali, ad esempio:

vitamina A;

tiamina;

riboflavina;

potassio;

fosforo;

magnesio;

ferro;

E tanti altri.

Molto particolare è questa tipologia di noce e come assumerla

Dunque il loro valore in termini di nutrienti possiamo dire essere fantastico. Abbiamo detto che 100 g hanno circa 71 g di grassi. Bisogna specificare però che buona parte di questi 71 grammi, è composta da acidi grassi monoinsaturi. Questi sarebbero considerati i grassi buoni, che fanno bene al nostro organismo.

Perché sono consigliate le noci pecan?

Introdurre le noci pecan nella nostra alimentazione, significherebbe dire andare ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo. Infatti la sua assunzione è stata correlata ad un innalzamento dei valori di colesterolo HDL, ovvero quello buono. Andare ad abbassare il colesterolo significa prevenire numerose malattie a livello cardiovascolare. Si avrebbe così anche una prevenzione di alcune malattie, come ad esempio l’ictus. Allo stesso tempo, avendo così tante vitamine e minerali sono molto consigliate anche per chi fa sport. In numerose diete vengono aggiunte per la loro capacità di essere degli ottimi antiossidanti. Ciò significa ulteriore protezione per il nostro organismo.

Come mangiarle?

I metodi per consumare le noci pecan possono essere diversi. Famosa è la torta alle noci pecan, molto semplice che può essere consumata anche per una prima colazione. Rimanendo a tema colazione, possono essere abbinate allo yogurt oppure vengono usate per la realizzazione di piatti vegani. Vengono usate anche per la realizzazione di numerosi dolci.

Ad esempio con le noci pecan potremmo fare biscotti, ciambelle e cheesecake. Per un’idea primo piatto possono essere applicate per creare un pesto diverso dal solito. Qualche foglia di basilico, olio e pecorino e uscirà fuori una crema buonissima. Molto particolare è questa tipologia di noce che non siamo abituati a sentire. Anche se differenti dalle classiche abbiamo visto come ricoprono, in ogni caso, funzioni veramente interessanti e fondamentali per la nostra salute.