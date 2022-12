La zucca non solo è un ottimo alimento per la salute, ma anche i semi al suo interno non vanno buttati per tutte le proprietà che scopriremo. Ecco perché farebbero bene alla salute.

I semi fanno parte degli alimenti e come tali possono essere integrati tranquillamente all’interno della nostra alimentazione. Sono così piccoli ma allo stesso tempo così potenti. Questo perché possiedono, ognuno di loro, dei benefici che molti neanche conoscono. Siamo qui proprio per questo motivo, per informarci e ampliare le nostre conoscenze. In particolar modo ci soffermiamo sui semi di zucca.

Valori nutrizionali dei semi di zucca

100 g di semi di zucca apportano 607 kcal. I restanti valori sono così distribuiti:

49 g di grassi;

8 g di carboidrati;

6 g di fibre;

30 g di proteine.

Contiene diverse vitamine come la niacina e minerali come il potassio, fosforo, zinco e magnesio.

I semi di un alimento molto amato sono ricchi di proprietà ma bisogna stare attenti alle dosi

A primo impatto diremmo che è un alimento assolutamente da scartare viste le sue quantità di grassi e calorie. In realtà non è così. Sin dall’antichità questo alimento veniva utilizzato a scopi terapeutici. Il fatto che un alimento contenga così tante calorie non significa che sia da scartare, infatti bisogna guardare il complesso. Inoltre alcuni cibi serviranno in determinate occasioni e dovranno essere assunte sotto consiglio di un nutrizionista.

Perché fanno bene?

Bisogna prendere in considerazione che stiamo parlando di semi facenti parte di un alimento molto conosciuto e amato. La zucca ha tantissimi benefici sulla salute, in particolar modo anche per i diabetici. Questo perché presenta un basso indice glicemico. Allo stesso tempo anche i suoi semi hanno mille proprietà. Tra queste svolgono un’azione preventiva nei confronti di infezioni a livello urinario. L’apparato genitale sia maschile che femminile, verrebbe protetto dalle proprietà dei semi di zucca. Anche per quanto riguarda le vampate di calore, tipiche della menopausa, si potrebbero avere dei benefici.

I semi di zucca sono considerati anche dei potenti antinfiammatori. Questo è un fatto molto importante. Bisogna tenere in considerazione che molte malattie sono causate da infiammazioni.

Somministrando i semi quindi si potrebbero prevenire alcune forme di malattie molto conosciute. Tra gli altri benefici:

lo zinco andrebbe a rafforzare il sistema immunitario;

andrebbe a rafforzare il sistema immunitario; il fosforo aiuterebbe a mantenere in un ottimo stato la memoria;

aiuterebbe a mantenere in un ottimo stato la memoria; il magnesio è un ottimo alleato del cuore, preverrebbe alcune forme di malattie che interessano quest’organo.

La presenza di fibre garantisce anche un’ottima salute dell’apparato gastrointestinale. Favorirebbe, infatti, il transito delle feci aiutando chi soffre di stitichezza.

Come utilizzare i semi di zucca

Introdurli nell’alimentazione è molto semplice. Ad esempio possono essere utilizzati, come alcuni cereali o altri semi, all’interno delle insalatone. Andrebbero ad equilibrare un pasto, rappresentando la quota di grassi buoni. In alternativa possono essere uniti allo yogurt bianco. Possono trovare applicazione anche nella preparazione di risotti, vellutate, pesce o prodotti da forno fatti in casa. È importante stare in ogni caso attenti alle dosi perché si tratta sempre di un alimento molto calorico e va consumato con moderazione. Possiamo dire essere i semi di un alimento molto amato, che possono decorare le nostre pietanze donando tanti benefici.