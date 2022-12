Assunzioni alla Regione Veneto, Basilicata e Campania per diplomati e laureati e militari volontari

Pur nel trambusto delle festività di fine anno, la Gazzetta Ufficiale sforna ancora interessanti opportunità di lavoro tra le varie articolazioni della P.A. Per i candidati desiderosi di lavorare nel pubblico e a due passi da casa, i bandi degli Enti locali sono tra i più ricercati. Vediamo in questa sede alcune selezioni attive e riguardanti le Regioni d’Italia.

Insieme a quelli dei Comuni e delle Province, i bandi delle Regioni sono un canale interessante per lavorare nel pubblico a poca distanza dai luoghi di residenza. Un discorso che, ovviamente, vale per i soli candidati che vivono nei paraggi dell’Ente che ha indetto la relativa selezione.

Ora, con riferimento alle ultime G.U., vediamo quali sono le assunzioni alla Regione Veneto, Basilicata e Campania per diplomati e laureati.

Il bando della Gazzetta Ufficiale n. 96 del 12 dicembre

Una prima selezione che segnaliamo riguarda quella indetta dalla Regione Basilicata. Si tratta di un concorso pubblico, per titoli ed esami, teso all’assunzione di 18 unità di personale dirigenziale per la copertura di diversi profili.

Si tratta di 2 unità in area giuridico-amministrativa, 2 in quella economico-finanziaria e altrettanti per l’attuazione dei programmi europei e nazionali. Altri 6 posti sono previsti per l’area tecnica, 4 per l’area delle politiche di sviluppo industriali, culturali, del lavoro e giovanili. Infine si selezionano 1 medico ed 1 farmacista.

L’accesso è riservato ai candidati con laurea (attinente al profilo e comunque tra quelle indicate nel bando) e in possesso degli altri requisiti. L’assunzione prevista è a tempo pieno e indeterminato e le istanze vanno inviate per il 5 gennaio.

Assunzioni alla Regione Veneto, Basilicata e Campania per diplomati e laureati oltre alle riserve di posti

Passiamo adesso alla G.U. n. 97 del 12 dicembre, dove incontriamo gli estratti dei bandi di due distinte Regioni.

Il bando della Regione Veneto è prossimo alla scadenza, considerato che le istanze di ammissione alle selezioni devono pervenire entro la mezzanotte del 19 dicembre. In questo caso la selezione è per soli esami e riguarda la copertura di 6 profili diversi, vale a dire:

4 posti di assistente tecnico di categoria C (accesso con diploma). Di essi, un posto è riservato ai militari volontari congedati senza demerito e un altro ai soggetti di cui all’art. 1 della Legge 68/1999 ;

di categoria C (accesso con diploma). Di essi, congedati senza demerito e ; 2 posti di specialista culturale, ad indirizzo interpretariato, di cat. D. In particolare, un posto è riservato ai soggetti di cui all’art. 1 della Legge 68/1999.

Infine vediamo il bando della Regione Campania per la copertura di 6 posti di dirigente per varie aree della Giunta regionale. Nello specifico si tratta di 2 dirigenti per l’area amministrativa, 3 per quella tecnica e 1 per l’area legale.

Il concorso è riservato al personale a tempo indeterminato della Regione Campania. Ancora, al personale delle amministrazioni dello Stato che ricopre l’incarico di livello dirigenziale presso la Giunta regionale della Regione Campania. Quanto ai termini, infine, le istanze andranno inviate online entro l’8 gennaio 2023.

In chiusura invitiamo il Lettore a consultare il bando ufficiale di riferimento per tutti i dettagli tecnici della selezione di proprio interesse.