Quali colori indossare con grigio, blu e beige per apparire subito più luminose

In termini di moda e ben vestire, l’autunno e in inverno pongono almeno due problemi principali, se così possiamo chiamarli.

Innanzitutto, alcuni soprabiti come bomber o cardigan corposi rischiano di non valorizzare la silhouette e di farci apparire più tonde.

In questo periodo, poi, la maggior parte di noi tende a indossare indumenti dalle tonalità neutre come nero, grigio o beige. Si tratta di tonalità certamente eleganti, ma che potrebbero contribuire ad accentuare il pallore di carnagione già tipico dei mesi invernali.

Come fare, dunque, per dare una svolta al look senza invertire drasticamente la rotta su accostamenti che potrebbero farci risultare fuori stagione?

Ecco quali colori indossare con grigio, blu e beige per illuminare l’outfit e di conseguenza il viso in poche semplici mosse.

Beige e grigio

Partiamo proprio dal beige, che nel look di solito viene accostato al panna oppure si declina in diverse gradazioni, chiare o scure.

Essendo appunto una tonalità neutra, si presta bene come contraltare di colori più forti e accesi. Non solo: potrebbe rivelarsi una mossa vincente anche puntare sul contrasto tra tessuti per vivacizzare ancora di più l’insieme.

Ad esempio, potremmo abbinare un pantalone sartoriale beige con una felpa sportiva celeste baby in tessuto tecnico e maglione morbido giallo a collo alto.

E se per le scarpe sarebbe meglio scegliere un classico marrone, più affine ai pantaloni, con la borsa si può osare, spingendosi sul rosso.

Veniamo adesso al grigio, colore che spesso è protagonista dei cappotti di stagione. Scaldiamolo con un maglioncino rosso, abbinato con un paio di pantaloni bianchi e una borsa color blu navy.

In questo modo risulterà una sorta di palette stile marinaro che rinfrescherà immediatamente il tipico grigiore invernale.

Quali colori indossare con grigio, blu e beige per look da ufficio o da aperitivo

Nulla vieta, poi, di accantonare le nuances neutre per abbracciare totalmente quelle più calde, in perfetta armonia con il foliage di stagione.

Giochiamo, ad esempio, con il rosso, tra i colori di tendenza di questo autunno-inverno, specialmente nella sua gradazione più avanzata: il bordeaux. Una camicia leggera, una gonna midi in pelle e degli stivali al ginocchio in questo intervallo di sfumature regalano un outfit indiscutibilmente chic.

Tuttavia, non è escluso dalla partita nemmeno un abito lungo in giallo pastello. Se vogliamo un look un po’ diverso dal solito, abbiniamolo a calze rosse e scarpe in vernice dello stesso colore.

Completano l’insieme una tracollina triangolare bianca e occhiali da sole formato maxi per una mise ad alto tasso di stile.