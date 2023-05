Viaggiare senza questo documento valido potrebbe costare 3.000 euro e mandare sul lastrico una intera famiglia

Viaggiare con l’assicurazione auto scaduta è una violazione gravissima del Codice della Strada. Ma, oltre alla multa salatissima, chi compie questa violazione rischia un danno economico stellare per un motivo che molti trascurano.

L’assicurazione RCA auto è quella che copre la responsabilità civile del conducente in caso di incidente stradale. Si tratta di una polizza obbligatoria per legge, che deve essere stipulata da tutti i proprietari di veicoli a motore. Ma cosa succede se si circola con l’assicurazione scaduta? Quali sono i rischi e le sanzioni a cui si va incontro? E come fare per evitare di trovarsi in questa situazione?

Le sanzioni per chi circola con l’assicurazione scaduta

Chi circola con l’assicurazione scaduta, oltre i 15 giorni di tolleranza previsti per le polizze annuali, commette una grave violazione del Codice della Strada. L’articolo 193 prevede una multa che va da 866 euro a 3.464 euro. Questa può essere ridotta del 50% se si rinnova la polizza entro i successivi 15 giorni dalla data di scadenza del periodo di tolleranza. Anche con la demolizione del veicolo entro 30 giorni dalla contestazione si ottiene una riduzione del 50% della sanzione.

Oltre alla sanzione pecuniaria scatta anche il sequestro del veicolo, che viene trasportato in un luogo non soggetto a pubblico passaggio. Questo viene restituito solo dopo aver pagato la multa e sottoscritto una nuova polizza. Inoltre scatta la confisca del veicolo, nel caso in cui non si paghino la multa e le spese di trasporto e custodia del mezzo sequestrato.

Viaggiare senza questo documento in regola può avere conseguenze pesantissime

La maggior parte delle persone che viaggia senza assicurazione prende in considerazione solo il rischio della multa, ma sbaglia. Il rischio maggiore è quello di un incidente senza copertura. Se si provoca un incidente con l’assicurazione scaduta, oltre alle sanzioni sopra elencate, si devono affrontare anche le conseguenze civili.

I danni causati a terzi saranno risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. Questo ente pubblico tutela le vittime di incidenti causati da veicoli non assicurati o non identificati. Tuttavia, il Fondo ha il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile dell’incidente, cioè può richiedergli il rimborso delle somme versate alle vittime. I rimborsi in questo caso potrebbero ammontare a centinaia di migliaia di euro e in certi casi anche a milioni di euro.

Come evitare di viaggiare con l’assicurazione scaduta

Per evitare di viaggiare senza questo documento conforme alla norma e di incorrere nei rischi e nelle sanzioni descritte, è bene seguire alcuni consigli pratici. Controllare sempre la data di scadenza della propria polizza sul contratto o chiedendo al proprio agente. Rinnovare la polizza in tempo e non confidare troppo nei 15 giorni di copertura successivi alla scadenza della polizza.

In caso di volontà di cambio della polizza, confrontare le diverse offerte sul mercato, scegliendo quella più conveniente e adeguata alle proprie esigenze. Per ridurre il costo dell’assicurazione si possono seguire alcuni suggerimenti. Inoltre, in caso di incidente, se il rimborso non è sufficiente, si può contestare l’importo alla compagnia assicuratrice.

