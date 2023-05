Questo frutto è una miniera di vitamine e antiossidanti: pochissimi lo conoscono ma possiamo trasformarlo nel panino più buono e veloce dell’anno!

Nelle corsie dei supermercati e sulle nostre tavole stanno arrivando cibi da ogni angolo del Mondo. È il momento di mettere da parte lo scetticismo e provare ad assaggiarli. Il frutto di cui parleremo tra poche righe, ad esempio, ha un gusto particolarissimo ed è una vera e propria miniera di sostanze utili all’organismo.

L’arte culinaria ha definitivamente abbattuto tutti i confini. E anche noi italiani, tradizionalisti per natura, abbiamo imparato a conoscere alimenti esotici e nuove ricette straniere. Non per niente stanno iniziando ad arrivare sulle nostre tavole alcune delle carni con meno grassi al Mondo. Oppure verdure e frutti provenienti dagli angoli più remoti del Pianeta. Oggi ne scopriremo uno straordinario che pochissimi conoscono. Questo frutto è una miniera di vitamine e antiossidanti, ha un sapore unico e possiamo usarlo per dei panini che farebbero invidia agli chef.

L’abbiamo visto tante volte a Masterchef: ecco il Jackfruit

Gli appassionati di Masterchef avranno sicuramente notato nelle ultime stagioni del programma un enorme frutto ovale di colore giallo verde. Sveliamo il mistero per i più distratti. Si tratta del Jackfruit, originario dell’India e del Sud Est dell’Asia.

Oltre alla forma decisamente particolare, il Jackfruit ha un gusto unico nel suo genere. Alcuni lo paragonano addirittura all’aroma di maiale arrostito. Un alimento con un carattere deciso che, come vedremo tra poco, si presta alla perfezione per moltissime ricette.

Le proprietà del Jackfruit

Il Jackfruit sta pian piano arrivando anche nei nostri supermercati. Attenzione, però, impariamo i loro trucchi per farci spendere di più, perché un solo frutto potrebbe costarci un occhio della testa! Se non vogliamo rischiare, meglio rivolgersi a un negozio di specialità etniche. Il costo potrebbe essere decisamente inferiore. I soldi, però, saranno investiti bene. Il Jackfruit è infatti poverissimo di grassi e non contiene colesterolo. Al contrario, ha una buona quantità di antiossidanti ed è molto ricco di Vitamina B1, Vitamina B6 e Vitamina C. Sostanze che potrebbero rivelarsi molto utili per il sistema immunitario e per la salute della pelle.

Questo frutto è una miniera di vitamine e antiossidanti: usiamolo per preparare in 15 minuti un panino gourmet

Il Jackfruit può essere mangiato crudo o cotto e può diventare la base per succhi e confetture. Il nostro consiglio, però, è quello di usarlo come ingrediente principale per un panino. Procuriamoci due etti di Jackfruit, laviamolo bene e sfilacciamone la polpa. Prendiamo una padella, aggiungiamo un filo d’olio, una spolverata di pepe, una di cumino e una di curcuma. Aggiungiamo anche la polpa del nostro frutto e facciamo cuocere per 5 minuti a fiamma alta. Inseriamo un cucchiaio di salsa barbecue, abbassiamo il fornello e teniamo in cottura per altri 10 minuti.

Mentre aspettiamo prepariamo anche la farcitura del panino. Qui spazio alla fantasia. Possiamo scegliere l’insalata, il cavolo oppure la rucola. L’unica cosa che non può mancare è un cucchiaio di salsa allo yogurt. Non rimane che tagliare il panino, aggiungere il Jackfruit tiepido e il condimento. Assaggiamolo e probabilmente lo mangeremo per tutta l’estate.