Addio a maniglie dell’amore, fianchi larghi e cosce flaccide: ecco l’allenamento da 30 minuti al giorno che ama Belén Rodriguez

Ultima chiamata per chi vuole rimettersi in forma in vista della prova costume. Questi sono i giorni perfetti per allenarsi e buttare giù i chili di troppo accumulati in inverno. Soprattutto quelli su fianchi e cosce. E l’allenamento di cui stiamo per parlare è perfetto per farlo.

I mesi di aprile e maggio sono quelli in cui ci prepariamo alla prova costume. E come sempre sono due gli aspetti da curare per arrivare in forma al momento clou della stagione: l’alimentazione e l’allenamento. Per mangiare meglio possiamo aiutarci con alcune utilissime app. Per capire quali esercizi iniziare a fare possiamo prendere spunto dal workout di Vip come Elisabetta Canalis. Ma che fare se abbiamo poco tempo da dedicare all’allenamento? La risposta la avremo tra pochissime righe. Perché stiamo per scoprire come dire addio a maniglie dell’amore, fianchi larghi e cosce flaccide con appena mezz’ora di lavoro quotidiano. Un programma di esercizi particolarmente amato da Belén Rodriguez. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Come si allena Belén Rodriguez

Con due maternità alle spalle, Belén continua a mantenere un fisico veramente incredibile. I suoi segreti? La passione per lo sport, per il tango e per il pilates. Ma probabilmente quello che permette alla showgirl argentina di avere sempre un corpo da copertina è l’allenamento HIIT. L’acronimo sta per High Intensity Interval Training e indica l’alternarsi di esercizi ad alta e bassa intensità o riposo. Una tipologia di allenamento che, secondo gli esperti, potrebbe avere benefici per velocizzare il metabolismo e bruciare i grassi.

Cos’è l’High Intensity Interval Training e come farlo a casa

I vantaggi dell’HIIT sono moltissimi. Il primo è che prevede sessioni di lavoro non più lunghe di mezz’ora. Il secondo è che questi allenamenti sono decisamente meno noiosi dei lunghi allenamenti aerobici. Il terzo è che permette di intervenire su zone mirate del corpo. Il nostro obiettivo è quello di eliminare le maniglie dell’amore e dire addio alle cosce flaccide? Potremmo provare con una scheda da 3 esercizi.

Iniziamo con 4 serie di affondi in avanti alternando le gambe. Ogni serie sarà composta da 20 secondi di lavoro e 40 di riposo. Proseguiamo con altre 4 serie di addominali laterali con la stessa alternanza tra lavoro e pausa. Gomito e gamba a terra e proviamo a tirare su i fianchi. L’ultimo esercizio sono gli squat jump, particolarmente indicati per gambe e glutei. Il segreto per ottenere risultati in breve tempo? Cercare di fare più ripetizioni possibili nei 20 secondi di lavoro mantenendo la postura corretta.

Addio a maniglie dell’amore, fianchi larghi e cosce flaccide: come allenarsi senza farsi male

Abbiamo visto gli indubbi vantaggi dell’allenamento ad alta intensità. Attenzione, però, a sottovalutarne i pericoli. Questa tipologia di lavoro è sconsigliata per chi è in abbondante sovrappeso e per chi soffre di patologie cardiovascolari. Idem per chi è reduce da lunghi periodi di inattività. Per questi motivi dovremmo sempre consultare il medico o un allenatore esperto prima di provare l’HIIT.

Evitiamo anche l’uso di pesi e prestiamo sempre cura alla correttezza dei movimenti. A rendere efficace questo workout è l’intensità e frequenza delle ripetizioni, non la dimensione dei pesi alzati. Fare il gesto corretto, invece, è fondamentale per non creare problemi gravi a tendini ed articolazioni.