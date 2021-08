Gli appassionati di orto e giardinaggio sanno che esiste un calendario che indica qual è il momento giusto per piantare determinate verdure.

Fine agosto è il periodo migliore per seminare le biete da costa. Un ortaggio dalle origini antichissime. Già gli Etruschi e i Babilonesi la utilizzavano nelle loro pietanze. Appartenente alla famiglia delle Chenopodiaceae, è caratterizzata da larghe foglie verde scuro e carnosi gambi bianchi, talvolta sfumati in una tonalità rosa/rossasatra.

La verdura da seminare a fine agosto ideale per chi soffre di ipertensione

Consigli pratici per una corretta coltivazione

Per procedere col trapianto occorre avere piantine di 15 cm circa di altezza e con almeno 5 foglie.

Preferire terreni sciolti o compatti. L’importante è che siano freschi e ben drenanti per evitare il ristagno idrico. La bieta da costa richiede la presenza di una buona sostanza organica. In tal senso, utilizzare un concime ricco di azoto.

Al momento del trapianto fare attenzione agli spazi. Mantenere una distanza di 30-40 cm tra le singole piantine, e di 40-60 cm tra le varie file.

Per ottenere coste carnose e ben sviluppate bisogna eseguire annaffiature regolari e costanti.

Proprietà e benefici della bieta da costa

Con zero grassi e costituite per quasi il 90% d’acqua, le biete da costa non apportano neppure 20 calorie ogni 100 grammi. Contengono inoltre una grande varietà di vitamine e sono ricchissime di sali minerali importanti come ferro, potassio (220 mg), fosforo (62 mg), calcio e magnesio (52 mg).

Tutti questi sali rendono l’ortaggio un ottimo diuretico dall’azione depurativa. Sono inoltre molto utili anche per la regolazione della pressione arteriosa.

Particolarmente significativa è poi la presenza di vitamina C che rinforza le difese immunitarie. Presente anche la vitamina A (263 mg), molto importante per la vista e la vitamina K, fondamentale per la salute delle ossa e il corretto funzionamento del sistema nervoso.

Buona fonte di fibre

Le biete da costa sono anche ricche di fibre che donano un senso di sazietà e regolano il funzionamento dell’intestino. Ideali quindi in caso di stitichezza, anche saltuaria. Ricordiamo infine che le fibre controllano l’assorbimento di zuccheri e pertanto sono consigliate a chi soffre di diabete.

Dunque, considerate tutte le proprietà, le biete da costa sono la verdura da seminare a fine agosto ideale per chi soffre di ipertensione.

Come cucinarle

Il metodo di cottura migliore è quello al vapore poiché consente di mantenere inalterate tutte le benefiche proprietà nutrizionali dell’ortaggio. Una volta cotte si possono gustare così in semplicità, con un filo di olio e magari qualche goccia di limone. Per una ricetta più gustosa, aggiungere acciughe e qualche oliva nera.

Considerando la diversa consistenza tra le varie parti, per una cottura uniforme, suggeriamo di fare cuocere prima le coste, e poi, dopo circa 10 minuti, aggiungere anche le foglie.