Nonostante abbiano superato determinati livelli e la tendenza nei gironi scorsi è diventata positiva, ieri abbiamo scritto in questa sezione: “il rialzo degli ultimi giorni non ci ha ancora convinto del tutto e quindi attenderemo ulteriori conferme o smentite proprio da quello che accadrà domani.” Questo significa che il trend va seguito, ma senza euforie o paure ma con grande atarassia, mettendo anche in conto che questo segnale rialzista possa essere falso e lasciare da subito spazio a nuovi ribassi.

Oggi, l’effetto giovedì ha portato ad un ritracciamento. Cosa accadrà da domani in poi? Ora andremo a vedere i livelli che porteranno i mercati azionari a nuovi rialzi o a nuovi ribassi ma procediamo per gradi.

Alle ore 16:47 del 26 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.793

Eurostoxx Future

4.164

Ftse Mib Future

25.880

S&P 500 Index

4.478,83.

Le nostre previsioni annuali sono entrate in una fase ribassista ma i garfici sono ancora al rialzo

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 20 agosto.

Sono momenti nodali per la tendenza fino al prossimo setup del 5 ottobre.

Previsioni per la settimana del 23 agosto

Si attendeva il minimo settimanale fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio ad un rialzo fino a venerdì. Ad oggi, questo scenario inizia a scricchiolare e domani si potrebbe scendere ulteriormente.

I livelli che porteranno i mercati azionari a nuovi rialzi o a nuovi ribassi

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 27 agosto inferiore a 15.790.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 27 agosto inferiore a 4.152.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 27 agosto inferiore a 25.880.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 27 agosto inferiore a 4.450.

Quale operatività di trading mantenere per venerdì?

Long sugli indici analizzati, ma sono diventate ancora più elevate le probabilità che questo sia un falso segnale e che possa iniziare una nuova fase ribassista. Domani, conferme o smentite.

Come al solito si procederà per step.