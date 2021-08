Non esiste situazione più soddisfacente, per un’appassionata di moda, che concludere un buon affare, acquistando un prodotto scontatissimo. Anche quando non siamo in periodi di sconti, la ricerca di accessori o di capi d’abbigliamento ad un prezzo conveniente diventa un’ossessione.

Spesso troviamo le migliori occasioni negli outlet o scegliendo vestiti, scarpe e borse di fine serie. In alternativa, invece di comprare brand noti, dobbiamo accontentarci di sottomarche. Ma può capitare, purtroppo, di incappare in truffe, credendo di comprare prodotti originali. Si tratta di merce contraffatta consapevolmente, proprio per ingannare il compratore.

Questo fenomeno, oltre ad essere illegale, può creare non pochi danni all’intera economia. Per tale motivo il Ministero dello sviluppo economico ha realizzato una guida, per distinguere, nei vari settori, gli originali dai falsi.

Pochi conoscono le semplici regole da seguire per evitare di acquistare oggetti e merce contraffatta

Sia che si tratti di abbigliamento, pelletteria, calzature, occhiali, accessori, bisogna fare attenzione ad alcuni dettagli fondamentali. Prima di tutto è importante conoscere molto bene il prodotto, ogni minimo dettaglio può fare la differenza. Quindi, controlliamo ogni singola cucitura, cinghietta, ganci, fibbie e il tipo di materiale.

Se troviamo tracce di colla, sbavature, imperfezioni troppo evidenti, sicuramente non sarà un’originale. Per controllare logo e specifiche di produzione, leggere bene l’etichetta, una vera e propria carta d’identità per conoscere ogni passaggio.

Quando il prezzo è notevolmente basso, questo potrebbe essere il primo campanello d’allarme. Siamo convinti di avere trovato l’occasione perfetta, invece potrebbe essere una bufala. Un prodotto di qualità raramente si può vendere sotto prezzo.

Evitare assolutamente vendite non autorizzate, meglio affidarsi a negozi che garantiscono l’originalità del marchio scelto. Attenzione ad acquistare per strada, sulla spiaggia o in luoghi improvvisati, da venditori irregolari. Anche quando decidiamo di comprare su Internet o porta a porta, se è possibile, controlliamo bene le garanzie che offrono, oltre che la merce. Meglio sempre diffidare da chi vuole vendere un prodotto telefonicamente, promettendo affari d’oro.

Occhio agli imballaggi

Anche se pochi conoscono le semplici regole da seguire per evitare di acquistare oggetti e merce contraffatta, è opportuno controllare anche l’imballaggio. Tutto ciò che è firmato, è racchiuso in contenitori che riportano il logo alla perfezione. Le borse di marca, ad esempio, sono protette da una busta, solitamente in tessuto, le scarpe da scatole e carta velina di qualità.

Se stiamo per acquistare un prodotto di particolare valore e pregio, prima di spendere molti soldi, chiedere una consulenza attenta e precisa da un intenditore del settore. Ma se ci siamo resi conto troppo tardi della truffa, possiamo sporgere denuncia o chiedere maggiori informazioni alle autorità competenti.

