La stitichezza è un disturbo piuttosto diffuso e assai fastidioso. Non andare in bagno con una certa regolarità provoca infatti parecchi disagi.

Si può parlare di stitichezza vera e propria quando si va in bagno per defecare meno di 3 volte alla settimana. Se ciò accade con una certa continuità, ovvero per almeno 3 settimane di seguito, siamo in presenza di stitichezza cronica.

È un problema che colpisce buona parte della popolazione occidentale. In genere adulti e sopra i 60 anni di età. Le cause sono di vario tipo.

Ma questa è la situazione classica.

Capita spesso però che la stitichezza si presenti quando andiamo in ferie o siamo in viaggio, per lavoro o per turismo. In queste situazioni particolari, infatti, ne soffre anche chi, normalmente, non ha mai questo disturbo.

Perché in vacanza molti soffrono di questo fastidioso disturbo che crea disagio

Dopo qualche giorno nella nostra località vacanziera, ci rendiamo conto che da 2 o 3 giorni non riusciamo ad andare in bagno. La pancia è gonfia e tesa e non riusciamo a fare la cacca.

Si tratta di una condizione molto comune. Le nostre nonne davano la colpa al “cambiamento d’aria”.

In realtà, le cause della stitichezza in viaggio sono assai facili da comprendere. Da un giorno all’altro abbiamo cambiato i nostri ritmi di vita, sotto tutti i punti di vista. Tipo di alimentazione e attività fisica in primis.

Se poi stiamo facendo un viaggio itinerante, capita spesso che quando viene lo stimolo non siamo in albergo ma on the road senza un bagno a disposizione.

Non dimentichiamo che in molti non riescono proprio ad utilizzare le toilette pubbliche. Infatti, quello che in molti pensano sia un normalissimo disagio e in realtà è una vera e propria fobia.

Ecco quindi perché in vacanza molti soffrono di questo fastidioso disturbo che crea disagio

Per attenuare il disturbo, si consiglia anzitutto di cercare, per quanto possibile, di mantenere le nostre abitudini. Se a casa seguiamo un’alimentazione equilibrata, cerchiamo di fare lo stesso anche al ristorante. A tal proposito, ecco cosa ordinare al ristorante per mantenere una linea perfetta senza fare rinunce. Se invece consumiamo i pasti in hotel, in questa guida abbiamo suggerito degli utili consigli su come mantenersi in perfetta forma in vacanza.

Se si è abituati a fare attività fisica, muoviamoci appena se ne ha l’occasione. Possono essere sufficienti una nuotata o una passeggiata.

Ed inoltre, è importante bere molto durante la giornata. L’acqua infatti permette di creare la massa fecale rendendola anche morbida. Se si riesce, sarebbe bene bere 1 o 2 bicchieri d’acqua minerale tiepida con qualche goccia di limone la mattina a digiuno. Sarebbe, anche, buona cosa cominciare questa routine mattutina già a casa, qualche giorno prima di partire.

Da sdraiati, è infine molto utile ed efficace questo massaggio. Sdraiati a pancia in su, esercitare un massaggio con il palmo della mano. Partire dallo stomaco e scendere verso il basso a sinistra, percorrendo il senso del tratto discendente dell’intestino.