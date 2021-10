Passiamo giornate super impegnative assorbiti da mille affanni e incombenze. Aspettiamo con ansia di avere un momento libero in casa per rilassarci. Puntualmente quando capita non sappiamo però come impiegarlo e ci annoiamo.

Dovremmo trovare uno svago che ci distragga con leggerezza e ci faccia evadere dalla quotidianità, è importante per stare bene.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

L’intrigante gioco perfetto per ammazzare la noia di cui gli adulti continuano a passare parola

Chi l’ha detto che i giochi sono solo per bambini, ce ne sono anche per adulti. Un bel gioco è il modo ideale per impiegare il proprio tempo libero.

Vi è un gioco particolarmente apprezzato dai grandi e davvero ricercato, poiché coinvolgente senza essere troppo impegnativo.

Un gioco che è alla quarta edizione e che presto giungerà alla quinta. È giocabile su diverse piattaforme, anche sullo smartphone ma in modo riduttivo. Molto meglio averlo per pc o per una console, a tal proposito abbiamo già visto come usare i nostri amati giochi della PS4 sulla PS5 e trasferire i dati.

Nell’ultima versione il gioco differisce per la prima volta davvero poco tra PlayStation e pc, per cui la scelta tra i due è indifferente.

Il gioco di cui stiamo parlando e che continua ad appassionare tante persone è il famoso The Sims.

Come funziona

The Sims è il più riuscito gioco di simulazione di vita e la sua fama è vastissima. Si comincia creando un personaggio o un’intera famiglia. Poi si costruisce e si arreda una casa. Naturalmente come nella realtà c’è bisogno di denaro, ottenibile facendo lavorare i propri personaggi o con qualche trucchetto.

Ogni personaggio (sim) ha dei tratti distintivi e quindi reagisce nelle varie situazioni in modo diverso. Da questo punto di vista è molto accurato.

I sim crescono, escono, conoscono gente, si innamorano, mettono su famiglia e muoiono anche.

Ma il gioco non termina lì, poiché si può giocare con i discendenti o prendere altri personaggi. Ma possiamo anche far risparmiare la vita ai nostri sim sperando che le nostre implorazioni al Tristo Mietitore abbiano successo.

In caso contrario il nostro sim diverrà un fastidioso fantasma che continuerà a girare per la casa e la città.

Si può decidere ogni personaggio come sarà e cosa diventerà, il che movimenta il tutto assieme ai vari imprevisti che capitano. Nel rapporto tra un sim e un altro potremo scegliere tra diverse interazioni, alcune condurranno ad amicizie o matrimoni, altri a infedeltà, nemicizie e lotte.

Giocarci è davvero una sorpresa continua. In più si può ampliare il pacchetto base con altri accessori e tante espansioni, come quella per avere animali domestici.

È adatto dai dodici anni in su. The Sims è l’intrigante gioco perfetto per ammazzare la noia di cui gli adulti continuano a passare parola.