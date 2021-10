Le grandi pulizie di casa non si fanno soltanto in primavera come tanti pensano, ma anche durante tutto il resto dell’anno. In inverno, poi, l’uso dei riscaldamenti e il ritorno dei famosi tappeti, impone un controllo antipolvere e germi da non sottovalutare.

Tra scopa, straccio e aspirapolvere, la nostra opera anti acari richiede tempo e perché no, anche una buona dose di fatica.

Ma oltre alla solita polvere che tutti conosciamo, cos’è che minaccia la nostra pulizia 365 giorni l’anno?

Le formiche ovviamente, quelle piccole e insidiose che troviamo per tutta casa e che non si limitano alla sola cucina.

Scopriamo perché continuano a presentarsi anche se le abbiamo provate proprio tutte.

Non tutti sanno che è questo l’alimento che attira tantissime formiche in casa

Normalmente, si parla dei rimedi per debellare una volta per tutte questi antipatici insetti dai nostri appartamenti.

In un precedente articolo abbiamo detto che basta un solo ingrediente per allontanare le formiche dalla cucina e non solo: il detersivo. Oggi, però, vorremmo concentrarci piuttosto sulla causa di questo insopportabile problema, che è molto meno scontata di quanto potremmo credere. Sappiamo tutti che le formiche sono attratte dal cibo, ma attenzione soprattutto allo zucchero. Non ai prodotti dolci, ai biscotti e quant’altro, ma proprio allo zucchero. Infatti, non tutti sanno che è questo l’alimento che attira tantissime formiche in casa e, come una calamita, ne “adesca” sempre di più.

In tanti si staranno chiedendo come faccia lo zucchero a finire per terra e la risposta è molto semplice.

Anche i più attenti all’igiene rischiano di commettere dei piccoli errori di semplice distrazione ed eccone alcuni.

Lo zucchero sparso per tutta casa

Pensiamo al caffè. Dopo averlo preparato, di solito, prendiamo un cucchiaino di zucchero e lo mettiamo nella tazzina.

Ok, tutto semplice, chiaro e lineare, ma cosa potrebbe essere successo in questo passaggio? Qualche granello di zucchero potrebbe essere caduto accidentalmente sul tavolo o per terra ed ecco che il danno è stato fatto.

Ricordiamoci che si tratta pur sempre di un prodotto molto chiaro e per questo spesso poco visibile ad occhio nudo.

I granelli, poi, si insidiano ovunque e fungono da calamita per le fastidiose formiche.

A questo proposito, suggeriamo di fare attenzione a questi gesti apparentemente banali ma in realtà fondamentali per la pulizia di casa.

Poche e semplici accortezze e dovremmo risolvere, almeno in parte, il nostro problema. Prevenire è meglio che curare, quindi occhio sempre ai dettagli.