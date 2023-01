La truccatrice di Kendall Jenner e Hailey Bieber svela il make up per una pelle fresca e scolpita

il make up per una pelle fresca e scolpita-proiezionidiborsa.it

Si rimane spesso incantati dal trucco delle celebrità e si cerca a tutti i costi di copiarlo. Ma come possiamo fare? La truccatrice Mary Phillips ha svelato come avere una pelle fresca e scolpita grazie al make up.

TikTok colpisce ancora. Il social cinese ormai è diventato uno dei maggiori provider di informazioni: make up, consigli di stile, cucina e viaggi. Qualunque cosa si cerchi, su TikTok è presente. E proprio qui è stato svelato il modo in cui possiamo avere una pelle fresca e scolpita grazie al make-up.

A svelare i trucchi del mestiere non poteva che essere la nota truccatrice Mary Phillips. Ella è una delle più famose celebrity make-up artist e tra il suo portfolio clienti ci sono anche Kendall Jenner e Hailey Bieber. Due nomi molti noti nello star system, regine di stile e trucchi viso super glam ma allo stesso naturali.

La truccatrice di Kendall Jenner, Hailey, Jennifer Lopez e Kim Kardashian stravolge le regole del trucco

Mary Phillips cambia le carte in gioco. Tutto ciò che prima era valido nel mondo del make-up oggi non lo è più. Di gran moda nelle tendenze trucco c’è il viso scolpito ma molto fresh e naturale. Quindi non più quel contouring forzato, bensì leggero e sfumato. Ma come possiamo realizzarlo?

La regola di base era mettere prima il fondotinta sulla pelle, stenderlo bene con una spugnetta e poi passare al contouring per segnare l’ombra sulle guance, naso e, se vogliamo, anche fronte. Poi con una spugnetta sfumare il tutto e sul viso rimaneva un’ombra. Ma oggi le regole sono diverse.

Le nuove regole del make-up

Di base tutto quello che dobbiamo fare è capovolgere la routine del nostro make-up. Quindi come prima cosa da fare è stendere il contouring e poi dobbiamo stendere sopra il fondotinta. Ovviamente entrambi andranno sfumati. “È come se si stendessero le ossa sotto la pelle. Il contorno e l’highlight sono le ossa e la pelle è la base”, ha raccontato la stessa Mary Phillips.

Ella ha osservato che l’applicazione del contour come primo passo si può paragonare quasi alla “creazione della struttura ossea”. Una volta modellato il viso con il contour e il correttore, poi lo sfuma con un pennello. E una volta fatto tutto, si avrà un affetto veramente wow sulla pelle.

Le nostre guance saranno belle strutturate, ma allo stesso tempo l’effetto sarà super fresh. E così la truccatrice di Kendall Jenner, Hailey, Jennifer Lopez e Kim Kardashian ha svelato un nuovissimo modo di fare il make-up. Assolutamente da provare e assieme al nuovo trucco possiamo sfoggiare sia l’ultima tendenza cardigan sia quella jeans.