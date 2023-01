Una vera botta di fortuna per 2 segni zodiacali, ma ancora guai per i Gemelli: ecco l’oroscopo aggiornato di febbraio

Siete curiosi di sapere come sarà il mese di febbraio secondo l’oroscopo? Sarà roseo o bisognerà affrontare, anche questa volta, qualche difficoltà? Scopriamolo insieme!

Fin dai tempi più antichi, l’uomo ha sempre avuto la necessità di prevedere il futuro. L’incertezza del domani, infatti, ha sempre suscitato grandi ansie e paure e lo fa ancora oggi, nonostante il progresso tecnologico e culturale.

Per sopperire a questa esigenza, le antiche popolazioni hanno quindi iniziato a studiare i movimenti e la posizione degli astri nel cielo. È da qui che nasce l’astrologia e, parallelamente ad essa, anche l’oroscopo che, con il passare del tempo, è diventato un prodotto culturale accettato in molte parti del Mondo.

Ciò è dimostrato anche dalle migliaia di persone che, quasi ogni giorno, consultano l’oroscopo, per scoprirne le previsioni giornaliere, settimanali, mensili o addirittura annuali. Questa pratica, quindi, non è mai caduta in disuso, anche perché molti trovano conforto nel leggere il loro futuro, sia nel bene che nel male. Pensando proprio a questa cerchia di persone, oggi vedremo quali saranno, secondo gli esperti di astrologia più quotati, le previsioni per il prossimo mese, ossia febbraio.

Una vera botta di fortuna per la solita Ariete e per la Vergine baciata dal Sole

Uno dei segni più fortunati di febbraio sarà sicuramente l’Ariete. In continuità con gennaio, i nati sotto questo segno trascorreranno 28 giorni in totale tranquillità, anche grazie ad un aspetto favorevole degli astri. Teoricamente, non dovrebbero esserci problemi né dal punto di vista lavorativo, né monetario. Questo vi farà avere meno pensieri e vi permetterà di affrontare, anche con una certa serenità, eventuali litigi di coppia.

Un altro segno che verrà premiato dalla sorte sarà la Vergine che, rispetto al mese scorso, troverà un riscatto. Se gennaio, infatti, terminerà nell’inquietudine, da metà febbraio si registrerà un cambio di rotta inaspettato, anche grazie al Sole che sosterà in Acquario. Certo, la fortuna dovrà essere anche “accompagnata” dalle buone azioni! Quindi, nelle prossime settimane, cercate di essere propositivi e soprattutto sinceri, perché solo con l’atteggiamento giusto riuscirete a riemergere dalle tenebre.

Strada in salita per i Gemelli: guai in vista per colpa dell’umore

Un segno zodiacale che, invece, non avrà una vera botta di fortuna, ma al contrario, parecchie rogne, è quello dei Gemelli. Nonostante il duro lavoro e l’impegno dimostrati nell’ultima parte del 2022, l’andazzo del mese di febbraio prenderà una brutta piega. L’origine dei problemi sarà l’influenza negativa di Mercurio che, almeno fino all’11 febbraio sosterà in Capricorno e non sarà d’aiuto.

Infatti, vi spingerà più che altro verso una spirale depressiva, nel quale non avrete voglia di far nulla, neanche di uscire. Ciò si ripercuoterà, inevitabilmente, sia nei rapporti lavorativi che in quelli interpersonali. Per invertire questo stato di cose bisognerà aspettare l’inizio della quarta settimana del mese, quando il Sole inizierà a darvi un po’ di energia positiva.