Invece dell’auto, ecco qual è la soluzione più economica per partire subito per un viaggio

Risparmiare è facile anche in viaggio se si sa come muoversi, ad esempio facendosi aiutare da 2 app per cellulare davvero perfette per trovare offerte.

Per molte persone la voglia di viaggiare é costante, continua, ogni giorno. Il lavoro, spesso, ci tiene legati ad un unico luogo, mentre fuori dalla finestra succedono tantissime cose quotidianamente.

Paesaggi, mari, tramonti silenziosi che rischieremo di perdere se non inizieremo subito a organizzare il prossimo viaggio.

Talvolta, però, si decide di rimandare un viaggio anche per mancanza di soldi. La disponibilità economica é un fattore importantissimo per viaggiare tranquilli, anche se, bisogna dirlo, esistono tantissimi modi per risparmiare. E non solo sulla destinazione e il pernottamento, ma anche (e soprattutto) sul viaggio. Quando si viaggia con i bagagli, infatti, é molto facile inciampare in tariffe che sembrano vantaggiose a prima vista, ma che poi si rivelano delle vere fregature. Basti pensare, ad esempio, alla multa che si é costretti a pagare, in alcuni casi, quando la valigia supera anche di pochissimo il peso massimo stabilito.

Vediamo, quindi, qual é la soluzione più economica e vantaggiosa per andare anche fuori Europa con pochissimi euro.

Invece dell’auto, ecco qual è il mezzo di trasporto economico che dovremmo scegliere per le nostre trasferte

Nel Mondo ci sono tantissimi luoghi meravigliosi da scoprire, e parliamo sia dell’Italia che dell’estero.

Potremmo rilassarci a bordo di una meravigliosa crociera invernale in alcuni degli angoli più belli del globo, e tanto altro ancora.

In Europa, ad esempio, ci sono tantissime città economiche perfette per un weekend fuori porta. Potremmo trascorrerlo col partner, in famiglia o anche in solitaria, opzione che molte persone stanno scegliendo per il piacere di viaggiare in piena libertà.

Il viaggio economico si organizza così

Concentrandoci nuovamente sul viaggio, invece, esiste un’alternativa davvero economica e super vantaggiosa che potremo scegliere. Si tratta di Flixbus, un servizio che ha realmente rivoluzionato il modo di viaggiare di milioni di persone. É una soluzione perfetta per i giovani, le cui condizioni economiche sono, spesso, traballanti, ma non solo.

Tutti potranno partire con Flixbus, per scoprire la bellezza di viaggiare senza dover fare rinunce.

Il mezzo utilizzato é il classico pullman, che sarà dotato di tutti i comfort. Oltre al bagno, a bordo del mezzo troveremo anche le prese per ricaricare i nostri dispositivi elettronici. L’app é totalmente gratuita e le tariffe sono davvero vantaggiosissime.

L’unica cosa che ci servirà realmente é la pazienza per sostenere un viaggio che, in base alla tratta scelta, potrà durare anche diverse ore.

Per chi preferisce viaggiare in treno

Invece dell’auto, ecco qual è la seconda soluzione ideale, il treno.

Anche questo mezzo é comodissimo, e ci permetterà di rilassarci e liberare la mente durante il nostro viaggio.

Persino in questo caso esistono delle applicazioni per mobile che possono aiutarci a trovare le tariffe più vantaggiose.

Una delle migliori é Trainline, completamente gratuita, che ci mostrerà tutte le opzioni valide per la tratta che dovremo percorrere.

Potremo confrontare prezzi relativi a prima e seconda classe, ma anche orari e tempi di percorrenza.

Oltretutto potremo viaggiare comodamente senza biglietto, poiché tutto sarà tracciato direttamente dall’app.

Entrambe queste alternative ci faranno realizzare finalmente il viaggio che tanto abbiamo sognato, solo grazie a pochi e semplici click. Invece dell’auto, ecco qual è la soluzione più economica e da cogliere al volo.