Il cardigan di moda per l’inverno è d’ispirazione nordica e navajo

Su maglioni e soprattutto sui cardigan, le fantasie nordiche e navajo abbelliscono i capi da tutti i giorni. Tessuti caldi e pregiati arricchiscono le proposte per l’inverno 2023.

Vera tendenza dell’inverno 2023 è il cardigan. Lo abbiamo visto declinato sulle silhouette maschili e lo abbiamo visto anche su quelle femminili. Caldo, avvolgente, realizzato da filati preziosi, il cardigan è il passpartout di questa stagione fredda. Facilissimo da abbinare è declinabile su ogni tipo di outfit e possiamo indossarlo in diverse occasioni, dalla mattina fino alla sera. Ma il cardigan must have dell’inverno ha due fantasie ben precise e sono quella d’ispirazione nordica e quella navajo. E così fantasie del Nord si mixano alle geometrie calde del deserto dell’Arizona sui tagli moderni dei cardigan.

Il cardigan di moda per l’inverno 2023

Le tendenze dell’inverno sono tante, ma quelle che hanno sicuramente catturato la nostra attenzione sono le fantasie d’ispirazione nordica e navajo su maxi cardigan. Partendo dalla palette colori scelta fino ad arrivare a rombi o altre geometrie, passando per le frange e i revers.

Dal Nord arrivano i colori freddi della neve e il verde dei boschi. Arrivano i colori del cielo invernale e della aurora polare. D’ispirazione navajo sono i colori della terra arida: il rosso, l’arancione e il marrone.

Le geometrie giocano con i rombi dallo stile college, con le frecce e le stelle delle navajo vest, unite insieme a creare nuove fantasie. Senza dimenticare i motivi geometrici a scala che corrono sui cardigan. Capi che diventano ancora più preziosi se chiusi con una cintura in vita e se presentano delle bellissime frange che si muovono ad ogni nostro passo.

Come abbinare il cardigan

Forse uno dei capi più semplici con cui costruire un outfit. Infatti sotto il cardigan possiamo mettere delle semplici t-shirt, possiamo mettere delle camicie e anche dei top, oppure un dolcevita quando fa molto freddo.

Per quanto riguarda il pantalone con cui abbinare il cardigan, questo può essere un jeans chiaro oppure scuro, ma può essere anche un pantalone dal taglio sartoriale. Sta inoltre benissimo con la fantasia check sul pantalone, ultimo trend. Il capo must have di stagione ovviamente deve tenere caldo e quindi sarà realizzato da tessuti pregiati, come lana, cashmere, mohair o alpaca.

Tra i brand più desiderati in questa categoria merceologica abbiamo Alanui, Missoni, Philosophy, Dsquared2, The Great. e Alex Mill. Ecco alcune proposte che si possono trovare in rete oppure nei vari negozi. Ed ecco qual è il cardigan di moda per l’inverno 2023.