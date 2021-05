La Festa della Mamma sta arrivando e dobbiamo prepararci per festeggiarla nel migliore dei modi. Se siamo alla ricerca di un regalo dell’ultim’ora possiamo pensare di realizzare questa meravigliosa idea.

Se invece vogliamo festeggiare la mamma in una dolce maniera possiamo preparare un dolce speciale da mangiare con tutta la famiglia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Oggi vedremo che la torta perfetta per festeggiare la Festa della Mamma è semplice da preparare e sta facendo impazzire tutti.

Un dolce primaverile perfetto per tutte le mamme

Per realizzare il dolce di oggi dobbiamo procurarci i seguenti ingredienti:

150g di biscotti tipo Pavesini;

70 g di burro;

250 g di mascarpone;

90 g di latte condensato;

150 g di panna;

300 g di fragole;

marmellata di fragole.

Per preparare la nostra torta dobbiamo iniziare frullando i biscotti nel mixer assieme al burro fuso. Quando abbiamo un composto uniforme possiamo imburrare la teglia per torte.

Ora possiamo distribuire il composto sul fondo della teglia compattando bene per poi mettere in freezer per un’ora.

La torta perfetta per festeggiare la Festa della Mamma è semplice da preparare e sta facendo impazzire tutti

Ora possiamo scaldare a bagnomaria la marmellata di fragole.

Ora estraiamo la teglia dal freezer e disponiamo con l’aiuto di una spatola la marmellata per poi riporla nel freezer per mezz’ora.

Adesso procediamo con la preparazione della crema: iniziamo montando la panna per poi montare anche il mascarpone separatamente. Ora possiamo unire le due creme e aggiungere il latte condensato che dar alla crema una consistenza più spessa.

Ora possiamo tirare fuori la base della torta dalla teglia e disporla su un piatto. Con la sac à poche possiamo distribuire la crema sulla base di biscotti.

Ora la nostra torta è quasi pronta quindi possiamo decorarla con le fragoline che avremo tagliato a fettine.

Ora mettiamo ancora la nostra creazione in freezer e dopo venti minuti sarà pronta da servire, faremo un figurone!