Domenica 9 maggio si celebrerà la festa della mamma, evento molto importante per noi italiani così legati all’idea della famiglia. Che si abbiano 10 o 50 anni poco importa, tutti festeggiano la mamma in occasione della sua festa. Ed ecco che ogni anno la domanda è sempre la stessa: cosa posso regalarle? In quest’anno di crisi economica e sociale, forse sarebbe il caso di puntare su qualcosa di non troppo commerciale. Avremo tempo per comprare accessori di ogni genere e qualità, ma stavolta potremmo pensare a qualcosa di più profondo e anche economico.

Il fiore da regalare per la festa della mamma che non solo scalda il cuore ma ha anche un’importantissima funzione

Il titolo parla già da sé, parliamo di un fiore. Sì, ma quale fiore? L’azalea. Perfetta da tenere in casa, l’azalea non solo è bella e colorata, ma ha anche un importante valore simbolico. In occasione del 9 maggio e come vuole la tradizione, l’AIRC, Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, distribuirà le azalee in tutta Italia.

Il costo di ciascuna pianta è di 15 euro e il ricavato servirà a finanziare la ricerca contro il cancro.

La Fondazione ha dato il via alla sua prima edizione nel lontano 1985 e ogni anno riscuote un enorme successo.

Bello dentro e fuori

Il fiore da regalare per la festa della mamma che non solo scalda il cuore ma ha anche un’importantissima funzione è bello dentro e fuori. Fuori, perché con i suoi colori riesce a portare gioia e allegria in casa già al primo sguardo. Dentro certamente per ciò che rappresenta e per le finalità per cui la si acquista.

In un anno difficile come quello in corso, per la prima volta probabilmente ci siamo resi conto dell’importanza della ricerca. Per dare agli studiosi la possibilità di fare nuove scoperte in campo medico sono necessari dei fondi adeguati.

Fare ricerca significa anche salvare delle vite. E poi siamo certi che la mamma apprezzerà pienamente questo bellissimo regalo.