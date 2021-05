A tutti è capitato, almeno una volta nella vita, di distrarsi un attimo e combinare un disastro in cucina. Soprattutto nella preparazione dei dolci, capita che una torta non si stacchi dalla teglia o che si bruci sul fondo.

Probabilmente, abbiamo terminato la carta forno, oppure abbiamo dimenticato di ungere la teglia con del burro per renderla antiaderente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Le conseguenze? Buttare via l’impasto rovinato e lavare una teglia incrostata e danneggiata.

Una valida alternativa

Esiste una valida alternativa al burro e alla carta forno, che non ci farà perdere tempo e che non altererà il sapore delle nostre preparazioni.

Parliamo dello staccante per teglie, che possiamo acquistare al supermercato o preparare in casa.

Per preparare lo staccante homemade ci servono:

a) 50 gr farina;

b) 50 gr burro;

c) 70 ml di olio di semi.

Solo 3 ingredienti banalissimi per dire per sempre addio alle torte bruciate sul fondo e che non si staccano dalla teglia.

Come si prepara

Il procedimento è semplicissimo. Basta far ammorbidire il burro e riporlo insieme alla farina, all’interno del mixer o procedere con uno sbattitore. Aggiungere l’olio a filo, fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Ora non ci resterà che conservarlo in frigo all’interno di un barattolo di vetro.

Solo 3 ingredienti banalissimi per dire per sempre addio alle torte bruciate sul fondo e che non si staccano dalla teglia.

Ecco il nostro staccante per teglie fatto in casa. Dovrà essere conservato in frigo all’incirca per 3 settimane.

Ricordiamoci di tirarlo fuori dal frigorifero almeno mezz’ora prima di utilizzarlo. Stendiamolo, con l’aiuto di un pennello da cucina, nelle teglie o negli stampi.

Se siamo intolleranti alla farina possiamo utilizzare la farina di riso e al posto del burro la margarina, sempre nelle stesse dosi descritte prima.

Ora non sprecheremo più il tempo a tagliare la carta forno della stessa grandezza della teglia e non ci sporcheremo più le mani con il burro.