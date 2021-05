La primavera è ormai arrivata e con lei tantissime piante dai fiori bellissimi e profumati. Può così capitare che tornando di casa alcuni di noi siano caduti in tentazione, raccogliendo un fiore particolarmente bello da un giardino privato. Per quanto questo piccolo gesto possa sembrare gioviale e senza conseguenze, è importante stare attenti. Infatti, raccogliere i fiori dal giardino del vicino non è sempre una buona idea, ecco spiegato perché.

Un bel mazzolino di fiori

Passeggiare per le strade di qualsiasi città in primavera è uno spettacolo tanto bello quanto rilassante. Il risveglio della natura, infatti, riesce a infonderci una tranquillità che sembra in netto contrasto con il clima da pandemia a cui siamo abituati. Insieme a queste sensazioni di benessere possono però sopraggiungere dei pensieri un po’ meno benevoli.

Infatti, a chi non è venuta voglia di raccogliere un fiore particolarmente bello da un giardino privato in modo da sorprendere la propria amata? Oppure, quante volte è capitato di arrabbiarsi quando qualche passante ha raccolto una nostra rosa che sporgeva proprio sulla strada?

Che si appartenga alla categoria dei “ladri” o delle povere “vittime”, è necessario stare attenti. Raccogliere un fiore da una proprietà privata non è sempre privo di rischi e può portare a delle conseguenze ben poco piacevoli.

In generale, sembra che chi raccolga dei fiori che sporgano sul suolo pubblico, ossia oltre le recinzioni di una proprietà privata, non corra particolari rischi.

Allo stesso tempo, è sempre necessario stare attenti a trattare con la massima cura la pianta da cui si recidono i fiori, in maniera da non danneggiarla.

Invece, se si decide di scavalcare il muro di un’abitazione e addentrarsi in un giardino privato si può rischiare di incorrere in conseguenze legali. In questo caso sarebbe meglio lasciar perdere i propri propositi e rifornirsi dal proprio fioraio di fiducia.

Detto questo, sarebbe meglio non approfittare del lavoro altrui, comprando i fiori nei luoghi appositi invece di raccoglierli lungo la strada.

