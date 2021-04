È sempre il tempo per una torta senza tempo! Deliziosa, semplice e genuina, la torta di mele è tra le preparazioni che più rispecchiano i classici e squisiti dolci della nonna. Pochi ingredienti ma di qualità che, in breve tempo, regalano un profumo delicato, dolce e accogliente. Un sapore che stringe tutti in un forte abbraccio d’amore e di bontà. Non solo gli adulti, infatti, ma anche i bambini impazziscono per la torta di mele.

Inoltre, tale prelibatezza viene considerata tra le più facili ricette che tutti possono preparare, anche chi è alle prime armi.

Per quanto riguarda gli ingredienti e il procedimento, c’è l’imbarazzo della scelta. Negli anni, infatti, la torta di mele è stata fatta, rifatta e rinnovata nei modi più disparati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Per la torta di mele più consigliata del momento, soffice e profumatissima, si consiglia di visionare la ricetta, cliccando qui.

Invece, se si vuole provare una versione rovesciata e spettacolare, si consiglia questa ricetta.

Conquistare tutti anche con una semplice torta di mele è possibile, soprattutto se si conoscono segreti e chicche dei maestri pasticcieri. Eccone alcuni “rubati” agli esperti dalla Redazione.

La torta di mele sarà subito più soffice e squisita con questi 5 semplici trucchetti di pasticceria che conoscono in pochi

Bastano piccoli e veloci accorgimenti per servire un dolce molto più soffice. Ad esempio, sostituire il burro con l’olio extravergine di oliva permette all’impasto di incorporare più aria, rendendolo decisamente più morbido.

Aggiungere un pizzico di bicarbonato aiuta la lievitazione. Questo comporta un naturale aumento della morbidezza.

Quando si aggiunge il lievito bisogna subito informare la torta, senza perdere minuti preziosi. Questo perché l’azione del lievito si avvia nell’immediato. Nel caso in cui, per qualche ragione bisogna attendere, ad esempio quando si deve ancora tagliare la mela usata per decorare la superficie, si consiglia di riporre l’impasto in frigo. Il freddo rallenterà l’attivazione del lievito.

Preriscaldare sempre il forno. Inoltre, mai cambiare la temperatura durante la cottura.

Infine, dopo la cottura la torta deve riposare altri 5 minuti a forno spento con lo sportello leggermente aperto.

Ed ecco perché la torta di mele sarà subito più soffice e squisita con questi 5 semplici trucchetti di pasticceria che conoscono in pochi.