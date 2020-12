Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Una torta rovesciata dal sapore della tradizione ed adatta per questa stagione autunnale. Basteranno pochi minuti per regalare un gioioso momento di festa e di bontà. Da condividere con tutta la famiglia, la torta che questa sera la Redazione propone ai Lettori di buona forchetta è da replicare assolutamente. Una versione classica e molto semplice della torta di mele che conquisterà tutti ma davvero tutti grazie alla sua soffice consistenza ed intensa fragranza. Di seguito tutto l’occorrente per una squisita porzione di dolcezza.

Ingredienti

2 mele;

300 g di farina tipo 00;

1 limone;

3 uova;

250 g di zucchero;

mezzo bicchiere di latte;

mezzo bicchiere di olio di semi;

1 bustina di lievito per dolci;

zucchero di canna o caramello q.b.

Ecco la torta capolavoro alle mele che più facile e buona non si può. Preparazione

Le mele caramellate renderanno la torta un capolavoro d’altri tempi. Per questo tipo di preparazione le mele andranno disposte sul fondo dello stampo. Per preparare la torta rovesciata alle mele, sarà necessario lavare e sbucciare le mele. Una dovrà essere tagliata a pezzetti e l’altra a fette. Inserire i pezzetti di mela in una ciotola con il succo di un limone e lasciare da parte. In un’altra ciotola lavorare le uova con lo zucchero. Mescolare accuratamente fino a raggiungere una consistenza spumosa e chiara. A questo punto incorporare con la farina, precedentemente setacciata. Dopo qualche minuto, versare a filo il latte e poi anche l’olio di semi. Infine, setacciare il lievito ed aggiungere al composto. Mescolare per far amalgamare tutti gli ingredienti. Una volta mischiato con cura, aggiungere i pezzetti di mela e girare con un cucchiaio in legno per non rovinare la consistenza delle mele.

Accendere il forno. In una tortiera imburrata spolverare con lo zucchero di canna, oppure spalmare con il caramello. Disporre le fette di mela a piacimento e versare sopra il composto. Far cuocere a 180° per circa 40 minuti. Lo zucchero di canna renderà le mele leggermente caramellate. Una volta cotta, capovolgere la torta che sarà pronta per essere servita.

