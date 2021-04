È il cappellino all’uncinetto la vera novità dell’estate. Per un aspetto ricercato ma spensierato. Proposti da molti stilisti sulle passerelle per la primavera estate, li troviamo a tinta unita o colorati. Per le più appassionate c’è anche la possibilità di realizzarlo a casa, tramite varie guide pratiche disponibili online.

Ecco qual è l’accessorio estivo che non può assolutamente mancare nel nostro guardaroba per un tocco raffinato ed elegante e per uno stile molto ricercato.

Quando indossarlo

Utile per proteggerci dal sole al mare o in campagna. Il cappellino all’uncinetto, però, è anche un accessorio di tendenza. Un tocco personalizzato per il proprio outfit.

Si può sfoggiare in spiaggia o durante i pranzi all’aperto. Al momento, finalmente concessi. Sarà utilizzatissimo perché le uniche uscite consentite, in questo periodo di pandemia, devono riguardare ambienti esterni. Sia di sera che durante il giorno.

Abbinamenti

Candidato a divenire il vero mood dell’estate, il cappellino va benissimo su qualsiasi tipo di abbigliamento. Lo eviteremo solo sui capi elegantissimi in seta o raso. Quelli per le serate di gala.

Per il resto l’uncinetto è il perfetto completamento di un abbigliamento casual. Short o pantaloni lunghi, larghi e comodi. Perfetto anche per vestitini o gonne. Con tacco o sneakers. Realmente possiamo dare spazio alla nostra creatività.

Il fatto che spesso la texture è colorata lo rende anche adattabile a molti colori scelti per l’abbigliamento.

Il nome utilizzato dagli stilisti è “hat crochet” (letteralmente “cappello all’uncinetto”). Nella forma rimanda al cappellino da pescatore. Infatti è diverso dal cappello in paglia. Non tanto per il materiale utilizzato quanto per la vestibilità. Una sorta di cappello a secchiello. La gran parte è realizzata in cotone.

I capelli

Se resistiamo alle alte temperature l’ideale è indossarlo lasciando i capelli sciolti. Diversamente, molti stilisti, lo hanno proposto anche con modelle con capelli raccolti in trecce o a coda. Per i tagli, invece, spazio al caschetto e allo shag (effetto spettinato). L’hat crochet ci sta tutto.

