Durante la stagione calda, come sappiamo, cominciano ad arrivare in casa insetti molesti che ronzano senza sosta, infastidendoci notevolmente.

Succede ogni anno purtroppo e le soluzioni non sembrano mai abbastanza efficaci da risolvere definitivamente il problema.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Non è necessario utilizzare prodotti chimici che possono rivelarsi dannosi, ma la soluzione spesso è a portata di mano, senza che ce ne accorgiamo.

In questo articolo sveleremo che in pochi sanno che per allontanare zanzare e mosche in una mossa basta avere questa pianta conosciuta da tutti.

Bellissimi ma sottovalutati

I crisantemi, bellissimi fiori che ricordano in parte le margherite, sono conosciuti ed utilizzati soprattutto per omaggiare i defunti.

Questo è un peccato perché sono reperibili in tanti diversi colori che vanno dal viola, rosso, bianco, rosa fino ad arrivare al giallo.

Possiamo anche tenerli in giardini o balconi, dipende dove vogliamo arginare il problema di zanzare e mosche.

Ovviamente in questo caso avrà una duplice funzione, anche quella di abbellire incredibilmente i nostri terrazzi o balconi.

Per chi non lo sapesse, i crisantemi sono semplici da mantenere perché non hanno bisogno di particolari cure o condizioni climatiche.

Questi fiori sono considerati piante repellenti perché contengono al loro interno una sostanza, il piretro, fortemente sgradita alle zanzare e alle mosche.

Allontanano inoltre anche gli acari e le formiche, non possiamo avere un alleato migliore in quando risolverà tutti i problemi in un colpo solo.

Prevenzione

In vista della stagione calda, comunque, dovremo adottare alcuni accorgimenti che ci saranno sicuramente utili per contrastare la loro naturale diffusione nelle nostre abitazioni.

Per prima cosa, le zanzariere costituiscono una sensazionale barriera e la nostra prima linea di difesa.

Si consiglia di installarle il prima possibile, ora che siamo ancora in tempo.

Durante la stagione più calda si consiglia di risciacquare sempre bottiglie e i bicchieri utilizzati, il profumo dolciastro che emanano attira gli insetti.

Facciamo infine attenzione a eliminare resti di alimenti vari altrimenti creeremo condizioni favorevoli al loro arrivo.

In pochi sanno che per allontanare zanzare e mosche in una mossa basta avere questa pianta conosciuta da tutti ma possiamo farcela!