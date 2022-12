La torta di mele più buona è quella della nonna e si prepara usando un goloso ingrediente segreto

I dolci della tradizione sono sempre i più apprezzati. Tra le torte più facili da fare c’è la classica torta di mele della nonna. Oggi vogliamo svelare una ricetta facile e veloce per preparare una torta soffice, morbidissima e umida senza usare il burro. A renderla speciale c’è un insolito ingrediente segreto: scopriamo insieme qual è e come realizzare questo dolce buonissimo.

Se pensiamo ai ricordi della nostra infanzia, probabilmente ci ritorna alla mente il profumo della torta di mele. Le nostre mamme e nonne preparavano il dolce della domenica, da assaporare in compagnia della famiglia.

La torta di mele resta sempre un grande classico che non passa mai di moda. Si tratta di un dolce goloso, facile da fare e amato da grandi e piccini.

Ci sono moltissime varianti di questa torta deliziosa. Qualcuno la prepara senza burro e addirittura possiamo farla senza farina. Ogni famiglia possiede una propria particolare ricetta ed oggi vogliamo svelarne una davvero particolare ma dal sapore sorprendente.

Ingredienti per la torta di mele

200 g di farina 00;

4 mele;

130 g di olio di semi;

90 g di zucchero di canna;

2 uova;

50 ml di latte;

50 ml di sidro di mele;

scorza e succo di un limone non trattato;

una bustina di lievito vanigliato.

La torta di mele più buona è quella della nonna: ecco come prepararla in pochi passaggi

Preriscaldiamo il forno a 170 gradi. Foderiamo uno stampo con cerniera usando la carta da forno ed imburriamolo.

Grattugiamo la scorza di un limone non trattato e spremiamo il suo succo. Peliamo e tagliamo a cubetti metà delle mele a disposizione e versiamogli sopra il succo di limone per non farle annerire.

Tagliamo a pezzetti il burro morbido e trasferiamolo in un recipiente insieme alla scorza di limone e allo zucchero di canna. Lavoriamo il composto con lo sbattitore elettrico.

A questo punto aggiungiamo le uova e lavoriamole con le fruste. Uniamo il latte, il sidro di mele e quando avremo un composto liscio, cremoso e privo di grumi passiamo agli ingredienti secchi.

Dopo aver setacciato la farina e il lievito vanigliato, uniamoli al composto liquido poco alla volta. Quando gli ingredienti saranno completamente amalgamati, aggiungiamo le mele a cubetti. Mescoliamo il tutto e versiamo nello stampo. Sbucciamo le mele rimaste e tagliamole a fette sottili. Ricopriamo la torta con le mele ed inforniamola.

Cuociamo la torta per circa 45 minuti e controlliamo la cottura con uno stecchino prima di sfornarla. Spolverizziamo con lo zucchero a velo e serviamo questo dolce delizioso.

Consigli utili per preparare la torta di mele

La torta di mele più buona è quella della nonna e questa ricetta conquisterà il cuore e il palato di molti. Il sidro di mele darà alla nostra torta un gusto delizioso e davvero unico.

Se vediamo che la torta si colora troppo velocemente in cottura, copriamola con un foglio di carta stagnola.

Se avanza, per conservarla morbida tagliamola a fette più piccole e avvolgiamola nella carta stagnola.