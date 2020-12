Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



A tutti capita ogni tanto di sentirsi appesantiti dopo un lauto pasto, specialmente se abbiamo mangiato pietanze particolarmente ricche che non consumiamo tutti i giorni. Questo problema si fa sentire soprattutto sotto le feste, quando le occasioni per scorpacciate in compagnia non mancano mai. Di solito non è nulla che una passeggiata non possa risolvere. Ma se il problema della cattiva digestione si presenta poco prima di andare a letto, occorre correre ai ripari. Per digerire, possiamo usare un metodo naturale e buonissimo: preparare una tisana. Oggi scopriremo la tisana più semplice con soli due ingredienti per digerire prima di andare a letto.

Per digerire bastano salvia e limone

Non occorrono molti ingredienti per creare una tisana digestiva perfetta. Possiamo prepararla in pochissimi minuti con due ingredienti che la maggior parte di noi ha già in casa: la salvia e il limone. La salvia è un’aromatica perfetta non soltanto per insaporire dei piatti, o per essere consumata fritta come snack (la salvia fritta è buonissima, ecco la ricetta), ma ha anche delle proprietà benefiche per il nostro sistema digerente. Aiuta la digestione, ed un toccasana per il nostro intestino, dato che impedisce le contrazioni eccessive dell’intestino. Per quanto riguarda il limone, sono note le sue proprietà digestive e anti-nausea. Salvia e limone costituiscono quindi un mix ottimale se vogliamo sentirci più leggeri dopo un pasto abbondante. Vediamo come preparare la tisana più semplice con soli due ingredienti per digerire prima di andare a letto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Come preparare la tisana digerente

Preparare la tisana salvia e limone è semplicissimo: mettiamo sul fuoco un pentolino d’acqua. Quando l’acqua bolle, spegniamo il fuoco e, dopo qualche secondo, aggiungiamo una manciata di foglie di salvia fresche precedentemente lavate. Aggiungiamo anche due cucchiai di succo di limone appena spremuto. Se il nostro limone è biologico, possiamo anche tagliarne alcune fettine con la buccia e aggiungerle alla nostra tisana. La tisana è buonissima non zuccherata, ma se preferiamo le bevande dolci, aggiungiamo mezzo cucchiaino di zucchero. Buona digestione!