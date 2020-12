Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Chi di noi non ama gli snack saporitissimi e leggeri o i contorni croccanti e sfiziosi? Gli snack fritti sono sempre i migliori, e se cerchiamo qualcosa di alternativo alle patatine, la tradizione culinaria delle nostre nonne ci viene in aiuto. Una volta, infatti, era diffusissima la salvia fritta, un contorno ottimo e poco costoso, pronto in pochi minuti.

La salvia fa bene alla salute, infatti è un rimedio tradizionale contro dolori muscolari e disturbi all’intestino. È un’alleata preziosa in caso di malanni stagionali, grazie alle sue proprietà balsamiche e decongestionanti, e una grande alleata per aiutarci a digerire. Non solo: può anche trasformarsi in un ottimo contorno sfizioso, croccante e dai sapori alternativi.

Vediamo quindi come preparare la salvia fritta per un contorno saporito alternativo alle patatine che farà impazzire anche i bambini

Ingredienti per la salvia fritta

a) foglie di salvia fresche, meglio se di grandi dimensioni

b) farina 00

c) acqua frizzante (se il piatto verrà servito solo ad adulti, si può anche usare la birra)

d) sale q.b.

e) olio per friggere

Procedimento

Il procedimento per cucinare la salvia fritta per un contorno saporito alternativo alle patatine che farà impazzire anche i bambini è semplicissimo. Per prima cosa creiamo una pastella densa utilizzando farina e acqua frizzante. È meglio l’acqua frizzante rispetto a quella naturale perché la nostra pastella rimarrà più leggera e spumosa. Aggiungiamo anche del sale.

Scegliamo delle foglie di salvia fresche di grandi dimensioni e senza difetti. Laviamole e asciughiamole accuratamente. Se rimangono bagnate rischiano di far schizzare l’olio bollente, quindi assicuriamoci che siano ben asciutte.

Mettiamo sul fuoco una padella capiente con olio per friggere. Intingiamo le nostre foglie di salvia nella pastella, poi cuociamole nell’olio ben caldo. Basteranno un paio di minuti per lato. Quando le foglie assumeranno un bel colore dorato, sono pronte per essere estratte dall’olio e servite.

Buon appetito!