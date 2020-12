Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tutti sanno che la prima regola per non soffrire il freddo durante l’inverno è di vestirsi bene prima di uscire. Giaccone, sciarpa e scarpe impermeabili sono tra le nostre armi più potenti per tenere a bada il gelo. Ma molto spesso, dimentichiamo quello che sarebbe in realtà l’accessorio più importante per non soffrire il freddo. Si tratta del cappello. Secondo alcuni studi, infatti, il cappello sarebbe il nostro vero alleato nella lotta contro il freddo, e per un motivo molto semplice. Vediamo perché il cappello potrebbe essere più importante della giacca per non prendere freddo d’inverno.

Perdiamo buona parte del calore corporeo attraverso la testa

La testa, oltre ad essere la parte più vulnerabile del corpo che dobbiamo sempre proteggere, è anche uno dei punti dove avviene più velocemente la perdita di calore in condizioni fredde. Secondo alcuni studi condotti sui militari statunitensi, infatti, addirittura fino al 50% della perdita di calore del corpo quando siamo esposti al freddo avverrebbe attraverso la testa. Per prevenire che questo accada, è fondamentale indossare indumenti protettivi ed evitare così di disperdere il calore del nostro corpo. In questo modo, potremo resistere a temperature più basse e molto più a lungo senza patire il freddo. Ecco perché il cappello è più importante della giacca per non prendere freddo d’inverno.

Proteggiamo sempre le orecchie

Il cappello, oltre alla sua ovvia funzione di proteggere la nostra testa dalla dispersione di calore, ha anche un’altra funzione importantissima: quella di proteggere le orecchie. Le orecchie sono tra le parti più fragili e vulnerabili in assoluto del nostro corpo. In inverno le orecchie possono essere soggette a otiti o altri disturbi, specialmente se vengono esposte a un ambiente freddo e umido. È quindi sempre fondamentale proteggere non solo la testa, ma anche le orecchie con un cappello adatto, oppure scegliere un paraorecchie. Ecco anche altre ragioni per cui si dovrebbe sempre indossare un paraorecchie d’inverno.