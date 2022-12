La tisana perfetta per le feste natalizie per dire addio a malanni e problemi di stomaco

Durante le feste i problemi digestivi sono all’ordine del giorno. Cosa fare per far passare il mal di stomaco e stare meglio? C’è una tisana perfetta per questo che potrebbe dare un aiuto prezioso. Ecco qual è e come prepararla.

Per gli amanti del buon cibo non c’è niente di meglio che il periodo che va da Natale a Capodanno. L’offerta di pietanze tradizionali e super gustose è davvero immensa e disponibile tutti i giorni. Ma se si decidesse di seguire la propria golosità potrebbero insorgere dei problemi di stomaco.

Anche i nutrizionisti permettono qualche sgarro nella dieta, è del tutto normale. Tuttavia, occorre fare attenzione a non esagerare, soprattutto in presenza di problemi con il colesterolo e la glicemia. Qui di seguito vedremo la tisana perfetta per le feste natalizie per combattere l’acidità e il reflusso dovute alle abbuffate.

Gli ingredienti sono dei potentissimi toccasana che possono anche proteggere dai malanni di stagione. L’inverno è costituito per eccellenza da sbalzi di temperatura che portano in poco tempo raffreddore, tosse e febbre. Una tisana calda è anche un buon modo di rilassarsi davanti alla tv alla sera in dolce compagnia.

La tisana perfetta per le feste natalizie: come prepararla

Stiamo parlando del cosiddetto Yogi Tea. È una bevanda che fa parte dell’antica medicina Ayurvedica, non convenzionale, nata in India. È un insieme di spezie che possono aiutare l’organismo sotto diversi punti di vista e per questo è davvero preziosa.

Gli ingredienti che fanno parte di questo tè sono:

1 cucchiaio di cannella in polvere;

in polvere; un po’ di semi di cardamomo ;

; 1 cucchiaio di zenzero in polvere;

in polvere; chiodi di garofano in polvere;

in polvere; un pizzico di pepe nero.

Bisogna unire tutte queste spezie in una ciotola e poi mescolare bene per farle amalgamare il più possibile. A questo punto, occorre avere a disposizione un barattolo di vetro per conservare questo composto. Per preparare l’infuso ne basta un cucchiaino da mettere nell’acqua calda prima di filtrare.

Quali sono i benefici?

Naturalmente, lo ricordiamo sempre, prima di inserire nella dieta qualcosa di diverso dal solito, occorre consultare un nutrizionista. Infatti, come tutti gli alimenti e le bevande, anche questa ha dei benefici e delle possibili controindicazioni.

La cannella è utile contro il colesterolo cattivo alto, rafforza il sistema immunitario, stimola e migliora la digestione. Questa spezia è perfetta da assumere se si è in viaggio con diverse abitudini alimentari. Il cardamomo è un prezioso espettorante, utile contro catarro e tosse, potrebbe anche aiutare con il mal di testa.

Note da migliaia di anni le proprietà dello zenzero. Questa spezia, secondo gli studi scientifici, è un antibiotico naturale che può anche stimolare la circolazione sanguigna, prevenire diverse malattie, far passare il mal di stomaco e la nausea.

Infine, il pepe nero è considerato un antidepressivo naturale. Stimola la produzione di endorfina, il sistema nervoso e agisce sull’acidità di stomaco. È perfetto in caso di pranzi e cene di Natale abbondanti.

Gli effetti collaterali a cui fare attenzione

In generale, non sono state riscontrate dagli esperti particolari controindicazioni nell’assunzione di questa bevanda. Tuttavia, bisogna fare attenzione alle allergie a uno o più ingredienti e a non esagerare mai nelle quantità.