Dove andare tra Natale e Capodanno con i bambini e 3 destinazioni che sembrano uscite da una fiaba

Il 31 dicembre si avvicina e per molti è il momento di pensare a dove trascorrere il Capodanno. Il periodo è perfetto per una vacanza breve alla scoperta dei luoghi più belli d’Europa. E se non abbiamo ancora deciso la nostra meta siamo nel posto giusto. Le 3 destinazioni che scopriremo sono davvero magiche e perfette per una vacanza con i bambini.

Le festività natalizie sono davvero alle porte e nelle case fervono i preparativi. Il Natale in famiglia è davvero magico, con le case addobbate, i lunghi pranzi e le giornate in famiglia. Organizzare una vacanza breve alla scoperta dei luoghi magici d’Europa, però, non è da meno. Soprattutto se scegliamo la destinazione giusta. E se non sappiamo ancora dove andare tra Natale e Capodanno con i bambini queste tre destinazioni ci trasporteranno direttamente in un Mondo fatato. È il momento di affrettarsi per prenotare.

A pochi chilometri dall’Italia c’è una delle costruzioni più strane al Mondo

La Costa Azzurra è una delle mete turistiche più rinomate e ambite del Pianeta. In pochi, però, sanno che nel piccolo paesino di Théoule-sur-Mer si nasconde uno degli edifici più strani e suggestivi d’Europa. Stiamo parlando del Palais Bulles, in italiano il Palazzo delle Bolle. Ovvero una costruzione fatta di case a forma di bolla che sembrano uscite da un film di fantascienza. Il tutto circondato da splendidi giardini. I bambini le adoreranno e i più grandi rimarranno estasiati.

Dove andare se amiamo la montagna e i borghi

Le gite a cavallo tra il Natale e il Capodanno sono spesso sinonimo di neve e montagna. Ci sono moltissimi luoghi da visitare sulle Alpi ma probabilmente Zermatt ha una marcia in più. Ci troviamo in Svizzera ai piedi del Cervino in un paesino che ricorda quelli delle fiabe dei bambini. Case in legno, piccoli vicoli, fienili e sullo sfondo le montagne innevate. Un’atmosfera indimenticabile impreziosita da una miriade di negozietti in cui fare incetta di souvenir.

Dove andare tra Natale e Capodanno con i bambini rimanendo in Italia

L’ultima meta per una gita di fine anno è italiana al 100% e la troveremo nella splendida Toscana, regione famosa per i suoi magici borghi. Le possibili destinazioni per il Capodanno sono moltissime ma oggi consiglieremo Ghivizzano, in Provincia di Lucca. E non solo per lo splendido castello fiabesco che domina la Valle del Serchio. A dicembre a Ghivizzano vengono organizzati dei percorsi di degustazione curati dai norcini del luogo. Un’ottima occasione per mangiare alla grande tra una passeggiata e l’altra.