Oltre 50 euro in più sulla bolletta per chi usa queste luci nell’albero di Natale e a casa

Per gli amanti delle luci di Natale e decorazioni l’aumento delle bollette può diventare davvero preoccupante soprattutto se ancora si posseggono quelle di vecchia generazione. Ecco pertanto come fare per non trovare amare sorprese in bolletta.

Durante il mese di dicembre le spese aumentano incredibilmente per tutti e soprattutto per chi ha una famiglia numerosa. Si pensi alle numerose cene e pranzi da organizzare, ai regali, agli addobbi che ogni anno acquistiamo per la casa e per l’albero di Natale. Tuttavia non tutti pensano a quanto il periodo natalizio peserà sulla bolletta di energia elettrica. Quest’anno purtroppo per tante famiglie la bolletta della luce è stata davvero un salasso, considerati i cospicui aumenti. Tant’è che il Governo ha previsto l’ampliamento della platea dei beneficiari per il Bonus sociale bollette. Dal 2023 spetterà anche alle famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. Ma quanto consumano le luci di Natale? La risposta sicuramente varia a seconda di diversi fattori. Il primo fra tutti dipende dal tipo di luci utilizzate e dal tempo di accensione, nonché dal tipo di contratto di fornitura che abbiamo.

Oltre 50 euro in più per chi illumina con queste luci l’abitazione e l’albero di Natale

Sembrerebbe che i consumi energetici dall’8 dicembre al 6 gennaio aumentino di circa il 30% rispetto agli altri mesi dell’anno. Secondo la Società Italiana di Medicina Ambientale oltre all’impatto sulla bolletta le luci natalizie producono fino a 20.000 tonnellate di CO2 che si immettono nell’atmosfera. Per chi non ha rinnovato le sue luci natalizie, utilizzando ancora quelle di vecchia generazione, potrebbe subire un notevole aumento in bolletta. Soltanto un filo di luci di vecchia generazione, può far lievitare la bolletta di circa 15 euro se si tengono accese per 2 o 3 ore. Quindi se si utilizzano oltre 3 fili, la bolletta lieviterà di oltre 50 euro in più. Un costo considerevole se si considera che già di per sé la bolletta è più elevata rispetto al passato per i rincari che ci sono stati.

Come abbattere i costi

Chi non vuole rinunciare alle mille luci che brillano nell’albero e illuminano la propria abitazione, potrà provvedere semplicemente alla sostituzione di quelle di vecchia generazione. In commercio ormai si trovano le luci a LED che impattano davvero di pochissimo sulla bolletta e sull’ambiente. Secondo le stime, infatti, le luci a LED durante il periodo natalizio potrebbero comportare un aumento in bolletta di poco più 1,70 euro. Pertanto per non rischiare un salasso in bolletta si potranno acquistare per l’albero e per le altre decorazioni esterne ed interne le luci a LED. Inoltre per evitare sprechi ed immissioni nell’atmosfera, potremmo diminuire il numero di luci o utilizzare un timer per limitare la durata della loro accensione e questo eviterà anche di avere aumenti oltre 50 euro in più sulla bolletta.