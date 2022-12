Per un pranzo di Natale economico e delizioso per 8 persone bastano 50 euro

Il Natale è alle porte e sono tutti intenti a pensare al menù delle feste. Ogni volta sono dolori, perché tra una cosa e l’altra si finisce per spendere centinaia di euro di spesa per un pranzo o una cena di Natale memorabili. Ma chi ha detto che non si può preparare un menù di Natale economico e gustoso? Possiamo avere una tavola imbandita anche andando al risparmio. Vediamo come.

Il menù che proponiamo oggi ci permette di preparare un pranzo per 8 persone super abbondante, al costo indicativo di circa 45 euro complessivi. Allora sotto a chi tocca! A cosa indossare ci penseremo dopo.

Cosa preparare per il pranzo di Natale

Prima di iniziare, dovremo stuzzicare l’appetito di tutti. Con una baguette possiamo realizzare tantissime tartine (da provare quelle a base di ricotta condita).

Questo ci porterà dritti agli antipasti, cominciando con delle semplici verdure grigliate. Il segreto è tutto nel condimento. Prendiamo una melanzana, due zucchine grandi o tutta la verdura di stagione che più ci piace. Possiamo aggiungere olio, sale e un tocco di aceto balsamico, o creare un salmoriglio con olio, basilico e aglio. Se siamo alla ricerca di un antipasto ricercato, possiamo proporre delle deliziose pere al Gorgonzola. Per prepararle dovremo lavarle bene, tagliarle a metà e rimuovere il torsolo. Ammorbidiamo poi il Gorgonzola con un goccio di latte e spezzettiamoci all’interno qualche noce. A questo punto, spalmiamo la nostra crema al Gorgonzola e noci sopra le pere, aggiungendo un filo di miele e lasciamo caramellare in forno per una decina di minuti. Un antipasto raffinato che non delude mai.

Primi e secondi piatti

Passiamo al primo e prepariamo degli gnocchi fatti in casa. Possiamo condirli con un sughetto a base di burro, salvia e aglio (da togliere una volta insaporito il burro in padella), oppure creare una deliziosa salsa al Gorgonzola, sciogliendolo in padella con una noce di burro, un goccio di latte e una spolverata di pepe.

Completiamo poi con delle striscioline di speck ben rosolate. Se non amiamo il Gorgonzola, anche l’accostamento di zucca, speck e noci è sempre vincente (ed economico). Per il secondo prepariamo del pollo con cipolle e limone (fusi o fettine, è indifferente). Soffriggiamo la cipolla con olio, acqua e sale in padella per una decina di minuti e disponiamola in teglia, adagiandovi sopra il pollo infarinato e salato, con l’aggiunta di un filo d’olio e qualche fetta di limone con il succo e cuociamo tutto in forno per una ventina di minuti. Possiamo accompagnarlo con dei cavolfiori gratinati al forno, con una deliziosa crosticina di Parmigiano e con l’aggiunta di un filo di besciamella. Quindici minuti e anche il contorno è servito.

Dessert per un pranzo di Natale economico

Qualcuno ha detto dolce? Che ne pensiamo di un bel salame al cioccolato, di quelli semplici e senza burro, a base di biscotti, cioccolato fondente, cacao amaro e zucchero? Un dessert veloce ed economico. Altrimenti possiamo servire delle sfoglie con mele e pere caramellate e una spolverata di granella di nocciole. Ora lo sappiamo: per un pranzo di Natale economico e gustoso ci basta davvero poco. Azioniamo il cervello e giochiamo di fantasia.