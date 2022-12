Dove andare in vacanza per trascorrere qualche giorno tra stupendi borghi innevati spendendo poco

Dove andare in vacanza per trascorrere qualche giorno - proiezionidiborsa.it

C’è ancora tempo per organizzare una vacanza di qualche giorno nel periodo natalizio. Scegliamo uno di questi borghi innevati per goderci Natale o Capodanno in completo relax. Vediamo insieme quali tappe fanno al caso nostro per passare un weekend fuoriporta a poco prezzo.

Ormai manca pochissimo alle tanto amate vacanze di Natale che tutti aspettiamo con trepidazione. L’atmosfera magica delle luminarie, i fiocchi di neve che colorano di bianco i paesaggi e il calore del camino acceso. Il Natale è per molti un’occasione per trascorrere del tempo in famiglia, ma non per forza rinchiusi in casa. Se quest’anno abbiamo in mente di fare un piccolo viaggetto non è ancora troppo tardi per prenotare. Scegliendo uno di questi stupendi luoghi nel cuore dell’Italia potremo goderci una splendida vacanza natalizia indimenticabile.

Consigli last minute su dove andare in vacanza per trascorrere qualche giorno tra stupendi borghi

L’Italia è ricca di borghi montani perfetti per questo periodo invernale, dove ammirare il paesaggio e mangiare buon cibo. A differenza delle mete sciistiche più note sono anche più abbordabili dal punto di vista economico. È il caso di Bobbio, in provincia di Piacenza, attraversato dal fiume Trebbia e dal caratteristico Ponte del Diavolo. La neve, e le luci riflesse nello specchio d’acqua regalano uno spettacolo unico nel suo genere. Prenotiamo in uno degli agriturismi immersi nella natura e godiamoci il panorama suggestivo spendendo neanche 200 euro per 2 notti.

Spostandoci al confine tra Marche ed Emilia-Romagna troviamo lo stupendo borgo di Gradara. Dal fascino romantico, il Castello di Gradara rende l’esperienza ancora più suggestiva e irripetibile. Paesaggi fiabeschi dove immergersi completamente che con la neve diventano davvero magici. Porta Firau e la Torre dell’Orologio sono di una bellezza unica resa ancora più affascinante dalla neve. I prezzi contenuti e le varie strutture del territorio ci permettono di scegliere tra alloggi più moderni e classici, a seconda dei gusti.

Tra le montagne ma lontani dalla calca delle zone sciistiche

Vanto della bellissima Regione del Friuli Venezia Giulia è il borgo di Sappada, in provincia di Udine. Il panorama che ci accoglie all’ingresso del Comune è davvero incredibile. Tante casette in legno e alcune delle tipiche strutture tedesche Blockbau che sembrano uscite da un film di Natale. Paesaggi perfetti da fotografare e pubblicare sui social ma da godersi anche dal vivo. Qui sono tante le cose da fare, prendere la seggiovia, visitare i vari musei della zona. Ma anche percorrere i sentieri naturalistici e visitare le Sorgenti del Piave o il Passo del Mulo Dai Laghi D’Olbe.

Ci troviamo sempre nella splendida zona della Carnia e possiamo approfittarne per visitare altri borghi meravigliosi. Magari organizzare una ciaspolata tra le Dolomiti Friulane e visitare il borgo di Forni di Sopra. Questo luogo viene chiamato la Perla delle Alpi ed è solo uno dei posti suggestivi che offre la zona. Panorami mozzafiato che innevati sono ancora più belli dove assaporare anche i piatti tipici regionali. I prezzi qui salgono un po’, ma possiamo sempre prenotare in un altro Comune poco distante e spostarci con l’auto.

Insomma, ecco alcune idee su dove andare in vacanza per trascorrere qualche giorno tra stupendi borghi tutti italiani. Le vacanze di Natale sono parecchio lunghe, quindi perché non approfittarne per un viaggio di qualche giorno in montagna?