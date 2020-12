Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La scienza e la medicina tanto sanno essere delle scienze esatte, quanto possono regalarci delle interpretazioni quantomeno particolari di determinate leggi. In questo articolo analizzeremo la teoria rivoluzionaria e controcorrente di un biologo americano secondo il quale la menopausa è colpa dei mariti. Soprattutto, del desiderio innato dei partner maschili di ricercare delle compagne più giovani. Rama Singh è il nome di questo ricercatore che lavora alla Mc Master University e ha sollevato un vero e proprio tornado tra i suoi colleghi.

La contro teoria dell’evoluzione

Per suffragare queste sue tesi molto audaci, Singh ha seguito 2 teorie differenti:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

gli accoppiamenti tra gli scimpanzé;

delle combinazioni genetiche virtuali.

Ci permettiamo, ovviamente di suggerire di leggere queste teorie, col beneficio del dubbio, e approcciandoci alla lettura con sentimento sereno. Partendo dal percorso fatto osservando le femmine di scimpanzé, Singh ha notato che queste vanno in menopausa praticamente poco prima di morire. Con questa sua ipotesi, quindi, la menopausa scaturirebbe dall’assenza di accoppiamenti e non il contrario. Singh si scaglia anche contro le ipotesi, che da secoli prevedono che la donna abbandoni il suo ruolo di madre e quindi vada incontro alla menopausa, per abbracciare quello di nonna. A conclusione delle sue congetture, il biologo inglese sostiene quindi che la fertilità dopo una certa età non serve più a nulla.

Grafici e schemi

La teoria rivoluzionaria e controcorrente di un biologo americano secondo il quale la menopausa è colpa dei mariti, trova sostegno in alcuni file presentati al pc. E, qui, rischiamo di scatenare un’altra guerra civile familiare per il coraggio di queste affermazioni. Stando a quanto sostiene Singh, la menopausa non è un processo naturale volto a interrompere la fertilità delle donne, ma è causato dalla continua ricerca degli uomini di compagne più giovani. Quindi, le donne che si avvicinano ai 50 anni, avendo meno opportunità di stare in intimità col marito o col compagno, svilupperebbero una sorta di menopausa forzata. L’evoluzione della scimmia, attraverso la teoria di Darwin, che, all’interno del branco, elegge degli uomini in grado di capeggiare e scegliersi le compagne più giovani e più belle. Decisamente delle idee controcorrente.

Approfondimento

Abbassare la pressione sanguigna del 10% seguendo i consigli alimentari di una università britannica