I livelli della pressione sanguigna, volenti o nolenti, sono in grado di determinare la nostra salute psicofisica. Inutile ricordare che i suoi valori se oltre soglia, aumentano la possibilità di incorrere in rischi gravi per la nostra salute. Mantenere i livelli della pressione sanguigna entro i valori corretti dipende esclusivamente dalle nostre abitudini quotidiane. A tavola, con l’attività fisica, eliminando o riducendo fumo, stress e alcool. In questo articolo, assieme ai nostri Esperti, vedremo come abbassare la pressione sanguigna del 10% seguendo i consigli alimentari di una università britannica.

Se Oxford e Cambridge sono famose in tutto il mondo per la loro tradizione culturale (ma anche per i famosi derby di canottaggio), l’università di Reading, non è da meno nella medicina. Sono parecchie le pubblicazioni interessanti sulla rivista internazionale Scientific Reports, a cura delle loro equipe mediche. Per analizzare il tema di oggi, ci rifacciamo a una ricerca che ha visto coinvolte quasi 30.000 persone della città di Norfolk.

La differenza la fa il flavonolo

Abbassare la pressione sanguigna del 10% seguendo i consigli alimentari di una università britannica che sostiene l’utilizzo del flavonolo. E, a dircela tutta, i medici britannici sostengono che una corretta dieta mediterranea sia in grado di apportare i giusti ingredienti al nostro organismo. Unitamente al consumo di tè verde e di tanta frutta. Vediamo, nello specifico, dove possiamo trovare il flavonolo e tenere monitorata la nostra pressione sanguigna.

Dove possiamo trovare il flavonolo

Prendiamo carta e penna e segniamoci la lista di questi alimenti ricchi di flavonoli:

tè verde;

mele;

frutti di bosco;

cacao;

ortaggi;

lattuga;

fragole e ciliegie;

cipolla rossa;

mango e avocado.

Secondo gli studi medici internazionali, una dieta quotidiana ricca di questi ingredienti e nutrienti permetterà di controllare la pressione sanguigna, ma anche di contrastare i radicali liberi. Questo significa combattere l’invecchiamento fisico e mentale del nostro corpo, permettendo alla circolazione del sangue di scorrere libera e senza ostacoli. E, parlando di mele, ci permettiamo di consigliare una ricetta sfiziosa nell’articolo di chiusura della pagina.

