Finalmente sono arrivate le settimane più belle per dedicarci ai regali di Natale. Senza dimenticare l’atmosfera particolare che stiamo vivendo, dobbiamo però anche cercare di non farci rovinare l’atmosfera unica di questo periodo. Tra chiusure forzate nel weekend delle attività commerciali e, di contro, la sempre più pressante presenza del web, la scelta dei regali non manca. I nostri Esperti però in questo articolo analizzano cosa regalare e cosa regalarci se siamo degli uomini di 45 anni o giù di lì, tralasciando le solite idee. È tempo, infatti di pensare anche a noi stessi e, dopo un anno di sacrifici, ci meritiamo qualche premio.

Delle cuffie hi tech

Provare a centrare i gusti di tutti i nostri Lettori non è certamente cosa semplice e non vogliamo nemmeno essere così presuntuosi da provarci. Ma, visto che noi uomini amiamo il cinema, la musica e il computer, potremmo anche pensare di regalarci le cosiddette cuffie “around ears”. Il loro termine tecnico sta proprio a indicare l’avvolgimento completo delle orecchie. Per chi non le avesse provate, possiamo garantire che queste cuffie wireless cambieranno completamente il nostro approccio alla musica e al cinema. Ci daranno infatti la sensazione di essere completamente immersi in ciò che stiamo ascoltando e guardando.

Spazio anche al lavoro

Inutile stare qui, secondo le statistiche, metà della nostra vita la passiamo al lavoro. Adesso, poi che viaggiare soprattutto in aereo è diventata un’impresa, suggeriamo un regalo poco conosciuto e che fa parte della tradizione anglosassone. Si chiama infatti “manager organizer” ed è una piccola valigetta in grado di contenere dei ricambi di camicie e cravatte per le nostre occasioni lavorative. Il tutto veramente in poco spazio e poco peso. Cosa regalare cosa regalarci se siamo degli uomini di 45 anni o giù di lì tralasciando le solite idee e puntando a qualcosa di diverso come questo oggetto.

Il maggiordomo da sofà

Chiudiamo con un’altra idea decisamente alternativa, che abbiamo visto e apprezzato personalmente sempre all’estero: il maggiordomo da sofà. Non spaventiamoci, perché non intendiamo suggerire di assumere Alfred di Bruce Wayne, ma un comodo raccoglitore da tenere tra noi e le nostre comodità. Prendiamo il momento più sereno della giornata, quando siamo meritatamente sdraiati sul divano o seduti alla poltrona e serviamoci di questo accessorio. È formato da un vassoio soprastante in grado di ospitare un bicchierino di whisky, uno snack e magari il telecomando. Dotato di tasche morbide laterali, nelle quali inserire un libro, il telecomando, il giornale o anche gli occhiali stessi. Possiamo appoggiarlo sul recliner o comodamente sul bracciolo a noi più vicino e sfruttare in pieno tutte le sue qualità.

