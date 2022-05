È possibile approfittare dei fine settimana per vivere delle esperienze indimenticabili in luoghi molto originali e a volte molto esclusivi. Ci sono località, ma anche location, in cui passare una notte può essere veramente eccitante ed emozionante. Per esempio, moltissimi si stanno mettendo in lista per dormire almeno una notte in un hotel che ha una caratteristica assolutamente unica.

L’Italia offre moltissime opportunità di dormire in una location molto particolare. Per esempio a Vigoleno, in provincia di Piacenza, è possibile dormire in un castello medievale in camere dove trascorrevano la notte re e regine. Invece, per chi ama le atmosfere orientali, sulle Alpi è possibile dormire in un rifugio che richiama le atmosfere tibetane. Il Tibet Hütte si trova a 2.800 metri di altezza, sul Passo dello Stelvio.

Chi ama il cinema potrebbe desiderare di trascorrere una notte nella villa in cui dormiva uno dei personaggi più famosi del nostro schermo. Gli amanti di Alberto Sordi e del suo personaggio, il Marchese del Grillo, possono dormire nel palazzo in cui nel film viveva il nobile. La villa, a differenza di ciò che molti credono, non è a Roma ma molto più a nord della Capitale.

La tendenza vip dell’estate è dormire in un hotel assolutamente unico e particolare per un motivo che fa rabbrividire

Le proposte di location originali in cui dormire non mancano neanche all’estero. Molti turisti si stanno mettendo in coda per passare almeno una notte in un hotel veramente particolare. In Lapponia, a 20 km dal circolo polare artico, esiste un albergo costruito esclusivamente con neve e ghiaccio. Tutte le stanze all’interno dell’IceHotel 365 di Jukkasjärvi sono fatte rigorosamente in ghiaccio. La suite presidenziale è stata pensata dal Principe Carlo Filippo di Svezia.

Dormire nell’albergo, seguendo la tendenza vip dell’estate, non è troppo costoso. Una notte nell’IceHotel costa mediamente 140 euro. Ma per dormire nella suite firmata dal Principe si spenderanno tra 700 euro e 1.500 euro, a seconda del periodo stagionale.

Per chi cerca un’esperienza altrettanto emozionante ed originale ma più vicina a casa, può dormire in una casa su di un albero. Sono molte le strutture che offrono questa esperienza. Chi vuole trascorrere un fine settimana veramente indimenticabile ha a disposizione molte location sugli alberi, dal nord al sud della nostra Penisola. Non pensiamo però che questi appartamenti siano spartani. Anzi, molti offrono tutti i comfort di una camera d’albergo, ma a qualche metro di altezza tra le fronde di un albero secolare.

Approfondimento

La favolosa esperienza di un fine settimana a 50 euro in un autentico castello medievale di un borgo gioiello