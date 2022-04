Chi non conosce il celebre film: Il Marchese del Grillo, con l’indimenticabile Alberto Sordi? Nel film una villa, che è la residenza del nobile, fa da sfondo in molte scene. Moltissimi pensano che si trovi a Roma, ma non è così. L’edificio si trova in Toscana e ci si può sentire il Marchese del Grillo dormendo una o più notti in una delle camere.

Ci sono film che quasi tutti conoscono e che sono entrati nella storia del cinema italiano e mondiale. Insieme a questi film, edifici e monumenti che vi compaiono sono entrati nei ricordi di milioni di spettatori. Per esempio chi non ricorda la celebre Fontana di Trevi in cui fa il bagno la protagonista della Dolce Vita? Grazie a quella scena il monumento è diventato famoso in tutto il Mondo e meta di milioni di visitatori. Anche via Veneto è diventata famosa grazie allo stesso film.

Come vivere per un giorno alla Marchese del Grillo e dormire nella stessa villa che però non è a Roma

Sono numerosi gli edifici nei film diventati famosi, di cui però poco o nulla si conosce. La villa del film Il Marchese del Grillo ne è un esempio, tutti la ricordano ma moltissimi pensano erroneamente essere a Roma. Il film è del grande Mario Monicelli autore anche di un altro indimenticabile capolavoro del cinema italiano, Amici miei. Il bar Amici miei, che fa da sfondo alle zingarate dei protagonisti, esiste ancora e si trova a Firenze. Il bar del Necchi è in via dei Renai al numero 77, a due passi da Ponte Vecchio.

Il Marchese del Grillo è ambientato nella Roma papalina ma la villa è a Lucca. La location scelta da Monicelli è palazzo Pfanner, edificato nel 1600. Questo palazzo è stato scelto per girare molti altri film. Qui Jane Champion ha girato alcune scene del suo Ritratto di Signora con Nicole Kidman. Il regista Luigi Magni ha girato alcune riprese di: Arrivano i bersaglieri, con Ugo Tognazzi, l’indimenticabile Conte Mascetti di Amici miei.

Chi volesse scoprire come vivere per un giorno alla Marchese del Grillo, nella villa può soggiornare negli antichi ambienti nobiliari. Chi desiderasse passare un fine settimana indimenticabile e sentirsi per un giorno il Marchese del Grillo, può passare qui una o più notti. Invece, chi vuole trascorre una notte, può scegliere la suite Principe Federico, che ricalca la stanza dove dorme nel film Alberto Sordi. Per soggiorni più lunghi l’ospite può anche scegliere di soggiornare nell’appartamento Felix, pensato per nuclei familiari di più persone. Oppure si può optare per l’appartamento Nonno Pietro, di oltre 100 metri quadri di estensione.

Approfondimento

Chi vuole trascorrere un fine settimana indimenticabile ecco 3 location veramente fuori dal comune dove trascorre una notte emozionante