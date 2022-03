Pensando al Medioevo può venire alla mente il celebre incipit dell’Orlando Furioso, poema in cui si celebrano le donne, i cavallier, l’arme, gli amori. Sempre pensando al Medioevo, vengono alla mente i castelli medievali.

L’Italia è ricca di queste fortificazioni millenarie, ma pochi sono ben conservati come quello di un antico e affascinante borgo. Chi non vorrebbe viaggiare e andare a dormire in uno di questi castelli, come i re e le regine del tempo, in un letto enorme a baldacchino? Ebbene in questo borgo si può vivere la favolosa esperienza di un fine settimana nel castello medievale ad un costo irrisorio.

Visitare un luogo è certamente un modo per coglierne gli aspetti più interessanti. Ma chi vuole vivere un’esperienza più profonda dovrebbe trascorrerci la notte. Accompagnare il sole che muore dietro l’orizzonte oppure vederlo sorgere all’alba è una emozione molto più forte di una semplice visita di una giornata.

Per esempio, una escursione giornaliera in montagna, oppure arrivare in cima a un valico e poi ridiscenderlo, sono senza dubbio splendide esperienze. Ma rimanere a dormire in vetta a una montagna, in un rifugio, e svegliarsi a quasi 3.000 metri d’altezza è una emozione più forte. Specialmente se il luogo dove si dorme assomiglia a una torre tibetana e tutto fa pensare di essere non sulle Alpi ma in Tibet.

La favolosa esperienza di un fine settimana a 50 euro in un autentico castello medievale di un borgo gioiello

Chi ama i borghi e le atmosfere medievali in Italia ha solo l’imbarazzo della scelta. Tra Firenze e Pisa c’è un luogo che regalerà emozioni e suggestioni che lasceranno a bocca aperta. Ma per chi ama queste atmosfere, in Lombardia, tra Piacenza e Parma, si conserva intatto un affascinante ed elegante borgo medioevale assolutamente da visitare.

Vigoleno è certificato tra i borghi più belli d’Italia. Il piccolo centro è considerato un perfetto esempio d’architettura abitativa medievale. Chi vi entra viene catapultato indietro nel tempo di 1.000 anni.

La perla del borgo è il castello che risale al secolo X. Questa autentica fortezza medievale si presenta come nelle fantasie di ognuno di noi quando pensa a un castello. Le mura, merlate come nella più classica tradizione medievale, possono essere percorse grazie a un camminamento. Il panorama della valle che si apre sotto le mura, lascia senza fiato.

Ma la cosa più incredibile è che si può anche dormire dentro il castello, ad un prezzo veramente irrisorio. È possibile prenotare una camera nel fine settimana partendo da 50 euro a persona e vivere una notte magica da poema cavalleresco.

Chi vuole raggiungere il borgo di Vigoleno deve prendere l’autostrada A1. Per chi arriva da Milano l’uscita consigliata è Fiorenzuola D’Arda. Chi proviene da Bologna, l’uscita è Fidenza.

