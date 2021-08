Un bel giardino o terrazzo deve assolutamente avere delle siepi folte e rigogliose. Non solo per una questione estetica ma anche per proteggere la nostra privacy. Chi non si è ritrovato a fare i conti con dei vicini impiccioni sempre pronti a controllare tutto ciò che facciamo?

Di solito per la scelta delle siepi si ricade sempre sulle più classiche e conosciute. Come ad esempio la Nandina Domestica o l’agrifoglio. Ne abbiamo già parlato in un precedente articolo: “Quali piante scegliere per proteggere balconi e terrazzi da occhi indiscreti”. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa parlerà di una siepe meno conosciuta ma che darà al nostro giardino quel tocco in più.

La straordinaria siepe da giardino che farà profumare l’aria d’arancio con i suoi stupendi fiori

La siepe o meglio l’arbusto di cui parleremo oggi è la Choisya. Questo arbusto viene chiamato Arancio del Messico ed è perfetto come siepe da giardino o muretto. È un arbusto sempreverde che fiorisce più di una volta all’anno. La prima fioritura compare in primavera inoltrata, verso maggio ma rifiorisce anche d’estate.

Questo arbusto dalle foglie lucide e molto folte ha una particolarità. Infatti i suoi meravigliosi fiori emanano un profumo inebriante d’arancio. Questi bellissimi fiori stellati sbocciano quasi a formare una sorta di piccolo bouquet.

Le specie presenti in natura sono diverse ma una è sicuramente la più famosa. La Choisya x dewitteana, “White Dazzler”. Questa è anche la specie più diffusa nelle siepi soprattutto costiere. I fiori bianchi dalle sfumature rosate sono in piena fioritura d’estate.

È un arbusto che si adatta bene a tutti i tipi di terreno

L’importante è che non sia troppo esposto al vento e che si trovi in zone un po’ ombreggiate. Dovrà essere innaffiato regolarmente in estate mentre in inverno necessita di pochissima acqua. Si può interrare o trapiantare in grandi vasi ornamentali. Il profumo intenso dei suoi fiori e foglie è un repellente naturale, quindi, gli afidi non lo attaccheranno.

Ecco quindi è questa la straordinaria siepe da giardino che farà profumare l’aria d’arancio con i suoi stupendi fiori. Abbelliamo il nostro giardino con questo meraviglioso arbusto invece delle solite siepi. Tutti ci chiederanno dove l’abbiamo trovata.

