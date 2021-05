Cosa c’è di meglio di una bella cena intima sotto un pergolato fiorito? La brezza serale, l’atmosfera da favola, magari anche a lume di candela. Fiori che scendono a cascata creando l’effetto di movimento che dà quel tocco in più al nostro giardino. Se abbiamo la fortuna di poter installare un pergolato o un arco, è fondamentale scegliere le piante giuste. Non solo facili da gestire ma anche originali. Per distinguerci e fare un figurone con gli ospiti.

Prima pensiamo a come sfruttare il pergolato

Se vogliamo pranzarci e cenarci il più possibile, è importante capire quali piante scegliere. Infatti, una delle cose che spesso non ci dicono è che non tutte le piante sono uguali. Non dobbiamo scegliere solo in base all’estetica, ma anche alla funzionalità. Ad esempio, il glicine è una pianta stupenda. Ma fa un sacco di sporcizia e perde tanti petali. Rendendo quasi impossibile mangiare in santa pace. Per non parlare del fatto che attira molti insetti.

3 piante rampicanti che in pochi conoscono perfette per dei pergolati idilliaci che faranno invidia a tutti

Se vogliamo distinguerci e non usare i soliti rampicanti per il nostro pergolato, ecco la soluzione. La prima pianta che possiamo scegliere è la Ipomea. È una pianta ornamentale perfetta per pergolati o piccoli archi. Facile da gestire e non fa troppa sporcizia. Nasce in zone tropicali e ha dei fiori stupendi. A forma di campanula, sono perfetti per un effetto romantico. I fiori possono avere sfumature dal blu al viola. Ma anche rosa o azzurro più chiaro.

Poi abbiamo la Dicentra, anche chiamata Cuore di Maria

I suoi fiori hanno la caratteristica forma a cuore di un rosa super intenso. Sbocciano per tutti i mesi più caldi, dalla primavera fino a fine estate. Ne esistono più specie, un vivaio specializzato saprà consigliarci in base ai nostri gusti. Ma è perfetta per chi vuole un pergolato originale senza troppi sforzi.

Per finire lo Sweet Pea, o pisello odoroso. Una pianta dal nome particolare è annuale e ha dei fiori bellissimi e poi profumatissimi. È una pianta che ha molto fogliame che riempie bene il pergolato. Ma la cosa più particolare sono i fiori a forma di farfalla e riuniti in grappoli. Le sfumature possono essere tantissime. Dal bianco al giallo, dal rosso al viola.

Ecco 3 piante rampicanti che in pochi conoscono perfette per dei pergolati idilliaci che faranno invidia a tutti. Ora che abbiamo un’idea sulla pianta non ci resta che procurarci un pergolato. O magari costruirlo con le nostre mani.